TEL: Büdiová verí, že APHK a SZĽH dospejú k racionálnej dohode

Bratislava 12. mája (TASR) - Riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová verí, že so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) príde k racionálnej dohode ohľadom nadchádzajúceho ročníka TIPOS Extraligy. APHK vo štvrtok oznámila zmenu zastrešenia najvyššej slovenskej súťaže, ktorá by mala pokračovať práve pod jej vedením.



Svoju účasť v novej súťaži deklarovalo deväť z dvanástich extraligových klubov. SZĽH v reakcii uviedol, že je prekvapený "z kroku iniciátorov súkromnej hokejovej ligy", podľa zväzu rokovania o budúcej podobe najvyššej súťaže stále prebiehajú. "My stále veríme, že príde k nejakej racionálnej dohode. Napriek tomu, že sme vyhlásili vlastnú organizáciu, ktorá by mala riadiť ligu v nadchádzajúcom ročníku," uviedla Büdiová na piatkovom tlačovom brífingu v Bratislave. Asociácia chce so zväzom ďalej fungovať na báze zmluvy s cieľom zlepšiť riadenie extraligy nielen po marketingovej, ale aj športovo-technickej stránke.



"Takto fungujú všetky vyspelé hokejové európske krajiny - majú vlastnú inštitúciu, ktorá riadi športovo-technické a marketingové aktivity a má zmluvu so zväzom. Preto naozaj nevidím problém, aby boli akceptované požiadavky väčšiny klubov," povedala ďalej Büdiová. Detaily ohľadom fungovania súťaže plánuje APHK predstaviť na oficiálnom tlačovom brífingu po majstrovstvách sveta.







Správa o pokračovaní súťaže pod vedením strešnej organizácie Profesionálna hokejová liga (PHL) prišla deň pred úvodným zápasom slovenskej reprezentácie na MS v Rige, v kádri je aj šesť hokejistov z domácej súťaže vrátane všetkých troch bankárov. "Zväz sme vyzývali k stretnutiu od konca minulej sezóny, no musíme to riešiť v tomto období. Pre kluby je však toto obdobie tiež veľmi podstatné - skladajú si celoklubové zázemie a ich život sa pre majstrovstvá nemohol zastaviť. Do začiatku leta musia mať jasno, ako bude vyzerať nadchádzajúca sezóna," vysvetlila načasovanie správy riaditeľka.



Kluby chcú uviesť do praxe viacero noviniek, ktorými chcú zlepšiť fungovanie extraligy. "Medzi konkrétne ciele patrí vytváranie podmienok pre podporu talentovaných mladých hokejistov, posilnenie informačného systému či zefektívnenie iných foriem sledovania ligy. Jednotlivé prvky by mali byť implementované už v septembri, keď plánuje APHK spustiť novú súťaž. Máme rozpracované aktivity s firmami, ktoré zastrešujú veľké medzinárodné organizácie i zahraničné ligy. Podľa spätnej väzby to budeme mať do septembra predpripravené," priblížila Büdiová pre TASR. SZĽH plánuje zorganizovať tlačový brífing ohľadom vzniknutej situácie priamo v dejisku majstrovstiev, jeho termín nie je zatiaľ známy.