TEL: Bystričania bez Troocka išli poľovať, Spišiaci to trestali

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice nezvládli druhý štvrťfinálový duel play off Tipos extraligy a na domácom ľade podľahli Spišskej Novej Vsi vysoko 0:6. Po stredajšej výhre 3:2 je tak séria hraná na štyri víťazstvá vyrovnaná 1:1. Pod štvrtkovú prehru sa podpísal najmä fakt, že domácemu tímu spod Urpína chýbal zranený najproduktívnejší hráč Branden Troock, ktorému v prvom zápase spôsobil narazením na mantinel otras mozgu Anthony Nellis, no jemu bolo umožnené na druhý duel nastúpiť.



"Mali sme tento moment určite v hlavách, musím priznať, že áno. Bolo to nešťastné rozhodnutie, lebo my máme hráča mimo hry a oni tam pustia ich hráča hrať. Čiže tak to vyzeralo aj na ľade. Viac to bola poľovačka ako hokej. Všetci vieme, kde bola chyba. Nezačali sme dobre. My sme robili fauly a Spišiaci z toho ťažili, dávali nám góly a my sme to v prvej tretine nevedeli stopnúť. Prehrávali sme ju 0:4 a už sme sa nechytili," ozrejmil príčiny prehry banskobystrický kapitán Ivan Ďatelinka a ponúkol aj recept, ako sa takéhoto scenára v ďalších zápasoch série vyvarovať: "Nesmieme faulovať. Súper má výborné presilovky a trestá nás za vylúčenia. Bolo tomu tak v oboch zápasoch. Ak si na to dáme pozor, tak v piatich proti piatim budeme lepší."



V tíme Spišiakov vynikal v útoku Martin Réway. V prvom zápase zaznamenal dva kanadské body, v druhom až štyri. Výraznou mierou tak prispel k výhre 6:0 z jeho pohľadu. Na tlačovom brífingu neskrýval spokojnosť: "Je to pre nás dôležité víťazstvo, dôležité aj pre psychiku. Je to prvá výhra v sezóne nad Banskou Bystricou, takže nám to určite dodá na sebavedomí. Ja som rád, že som mohol tímu pomôcť prihrávkami i gólom. Každý má v tíme nejakú rolu a každý si ju v tomto druhom zápase splnil. Bystričania odohrali prvý zápas dobre, mali k víťazstvu bližšie, ale v druhom to bolo vyhrotené a to možno hralo v náš prospech. My sme boli pripravení na súboje. Nebolo to nič, čo by sme nečakali. Ja dúfam, že Branden Troock bude v poriadku. Ja osobne chcem hrať proti najlepším hráčom, nech sa môžeme porovnávať. Aj pre fanúšikov by bolo dobré, aby sa ešte vrátil do série."



Aj útočníka Anthony Nellisa mrzel faul na Troocka, ku ktorému po druhom štvrťfinálovom dueli uviedol: "Bolo to o jednom malom momente. Nie som hráč, ktorý by bol zákerný, alebo by schválne chcel spraviť takéto veci. Dokazuje to celá moja kariéra. Cítil som, že súper ide do mňa telom, takže som ja išiel do neho, no skončilo sa to zle. Sám som sa cítil zle, nechcel som, aby to tak dopadlo. Nikomu neprajem nič zlé, nemal som v úmysle to spraviť. V druhom zápase som cítil, že hráči Bystrice ma vyhľadávajú a chcú mi to opätovať. My sme však veľmi dobrá partia a spoluhráči sa ma celý čas snažili chrániť. Nemal som šancu ospravedlniť sa Troockovi, ale určite mu napíšem a vysvetlím, že to nebol úmysel a že ma to mrzí."