TEL: Bystričania v oklieštenej zostave prvýkrát v sezóne vyhrali

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice v treťom kole Tipos extraligy zaknihovali prvú výhru v sezóne, keď zdolali na domácom ľade nováčika z Humenného 6:4. Ten tak stále na prvú výhru iba čaká. Nateraz je bez bodu na poslednej priečke po prehrách s ťažkými súpermi ako sú Košice, Slovan a v piatok i Banská Bystrica.



„Bol to veľmi ťažký zápas. Poviem po pravde, že iba skladáme mužstvo. Máme hráčov, ktorí iba dnes prišli a pripojili sa k mužstvu, začali len s nami trénovať. Najmä druhá tretina v Banskej Bystrici už vyzerala lepšie, mali sme šance, no nedali sme góly. Zápas sa lámal na prvom góle v tretej tretine. Vedel som, že kto ho dá, ten vyhrá,“ hodnotil prehru pod Urpínom i aktuálny stav tréner Humenného Andrej Parfenov, pričom pri pohľade na tabuľku po troch kolách paniku nerobí, keď ešte dodal: „Idem ďalej, pracujeme, pozeráme sa na to optimisticky. Viem, kde máme problémy, budeme ich odstraňovať na tréningoch a verím, že zápasy vyhráme.“



Bystričania sa lepšia aspoň v počte inkasovaných gólov. V prvom kole inkasovali šesťkrát, v druhom päťkrát a v tomto treťom iba štyrikrát. Stále sa nevedia vyhnúť chybám. V piatok sa chytili v produktivite legionári, čo vyzdvihol po výhre aj banskobystrický kouč Doug Shedden: „Som šťastný za výhru po dvoch prehrách. Legionári mali skvelý zápas, ubránili sme oslabenia, čo bolo tiež kľúčové. Stále máme na čom pracovať, ale predviedli sme dobré veci, s ktorými sme spokojní. Hrali sme lepšie ako naposledy, spravili sme pár chýb, ktoré musíme zlepšiť, ale boli tam dobré veci. Chýbajú nám niekoľkí hráči, takže musíme hrať s tým, čo máme. Nemáme teraz veľmi kam siahnuť pre zranenia. Keď sa vrátia uzdravení hráči, tak to bude ešte lepšie.“