TEL: Bystrický kapitán Kabáč: Každý si musí vstúpiť do svedomia

Banská Bystrica (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice odohrali v piatok a nedeľu v Tipos extralige dva domáce zápasy a oba prehrali. Najprv s Trenčínom vysoko 0:6 a potom aj s Liptovským Mikulášom 1:3. Z deviatich gólov inkasovali až šesť v oslabení. "Baranov" trápi slabá produktivita.



"Hráme doma dva zápasy a my v nich dáme iba jeden gól. To je hlavná príčina oboch prehier. S jedným gólom nemôžete vyhrať dva zápasy. Ťažko jeden, nie to ešte dva,“ vyjadril sa po prehre s L. Mikulášom kapitán Banskej Bystrice Michal Kabáč, pričom hľadal aj ďalšie príčiny nezdaru: "Stále nemáme iskru. Chýba nám tvrdá hra, agresívny forček a na to doplácame. Ak Mikuláš takto bráni stredné pásmo, musíme si to hodiť dnu, keď sme rozbehnutí. Keď sme sa do útočnej tretiny dostali, tak sme dominovali, ale bohužiaľ tých pukov v ich pásme a aj hry bolo žalostne málo. A to čo bolo, sme nevyužili. Aj keď sme mali nejaký tlak, doplatili sme dvakrát na vylúčenia, keď sme hrali o troch. Liptáci to potrestali a tým pádom rozhodli zápas. Vieme o našich vylúčeniach, pracujeme na tom, aby sa nevyskytovali a budeme ešte viac na tom pracovať. Trápime sa aj v koncovke. Tých šancí nie je zase nejako málo, ale góly nevieme dať. Nejdú nám ani presilovky, rovnako ani oslabenia. Tieto činnosti musíme zlepšiť, lebo takéto veci dokážu vyhrávať zápasy.“



Kabáč ako nový kapitán Bystričanov v aktuálnej sezóne adresoval otvorené slová aj do šatne: "Nie každý si plní svoju rolu v mužstve. Niektorí hráči sa trápia a niektorí to chcú zobrať na seba, je to taký mix. Musíme sa viac upokojiť. Každý jeden si musí vstúpiť do svedomia, že na čo tu je, teda kvôli čomu je v tíme a čo má v ňom robiť. Treba čo najskôr na to nájsť odpoveď a potom to už bude lepšie.“



V spomínaných dvoch zápasoch sa za Banskú Bystricu presadil iba obranca Matúš Holenda. A to práve v dueli proti Liptovskému Mikulášu. Neodvrátil však prehru 1:3. Po nedeľnom stretnutí hovoril: "Súper k nám prišiel hrať taký, ani to neviem vyjadriť, skôr by som povedal, že zodpovedný hokej. A celkom mu to ´akože´ vychádzalo. Snažili sme sa dostať do nejakých šancí, ale nebolo ich veľa. A tie, čo sme si vytvorili, tak sa nám ich bohužiaľ nepodarilo premeniť. Doplatili sme aj na vylúčenia. Nebudem to radšej ani komentovať, je to naša chyba, ide to na naše manko. Je z toho ďalšia prehra a nás to štve.“



Liptovský Mikuláš sa poučil z piatkovej domácej prehry s Košicami. Duel mal totiž dobre rozohraný, viedol 2:1, avšak v závere inkasoval dva góly a bol z toho napokon nepriaznivý výsledok 2:3. "Nemôžeme inkasovať päť – šesť minút pred koncom dva góly pri našom vedení a prehrať. V nedeľu sme sa lepšie na to pripravili. Chceli sme duel v Banskej Bystrici zvládnuť, čo sa podarilo, i keď nás mrzia nejaké vylúčenia. Našťastie sme oslabenia zvládli. Veľká vďaka patrí brankárovi Michalovi Valentovi, ktorý nás podržal v ťažkých chvíľach. Celé mužstvo bojovalo a tri bodíky sme si zaslúžili. Všetci sme boli dobre nastavení, odohrali sme dobrý zápas. Súpera sme takmer do ničoho nepustili a keď sa už dostal do šance, Mišo Valent nás podržal,“ uviedol kapitán Liptákov Martin Kriška, ktorého tešilo, že sa mužstvo dvakrát presadilo v presilovkách piatich proti trom: "Viac sme sa zamerali v tréningoch na presilovky. naposledy sme tri štvrtiny tréningu pracovali na presilovkách a to bolo v Banskej Bystrici vidno.“