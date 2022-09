TEL: Bývalý švajčiarsky reprezentant Šimek bude hrať za HC 21 Prešov

Prešov 8. septembra (TASR) - Do kádra hokejistov HC 21 Prešov pribudol 34-ročný útočník Juraj Šimek. Pre prešovského rodáka, ktorý však od štyroch rokov žil vo Švajčiarsku, pôjde o prvé pôsobenie v slovenskej súťaži. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Šimek odohral vo švajčiarskych súťažiach takmer celú doterajšiu kariéru. V roku 2006 ho zo 167. miesta draftoval klub Vancouver Canucks, ale do NHL sa nepresadil. V rokoch 2006-2011 hral v zámorských súťažiach WHL a AHL, v ročníku 2014/2015 odohral 15 zápasov za fínsky klub TPS Turku. V najvyššej švajčiarskej súťaži nastúpil počas 12 sezón do 477 zápasov, v ktorých nazbieral 198 kanadských bodov (92+106). Do Prešova prišiel po dvoch sezónach v nižšej súťaži. Švajčiarsko reprezentoval v 23 medzištátnych zápasoch, ale na vrcholné podujatie sa neprebojoval.