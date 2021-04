TEL: Chlepčoka už prepustili z nemocnice: Ďakujem za povzbudivé správy

Zvolen 20. apríla (TASR) - Zdravotný stav hokejistu HKM Zvolen Jána Chlepčoka sa zlepšuje. Po tom, čo ho v piatok 16. apríla hospitalizovali po zásahu pukom do hlavy, je už doma. "Moja rekonvalescencia pokračuje dobre," odkázal prostredníctvom instagramu.



Chlepčok utrpel po zásahu pukom prasknutú spánkovú kosť a následné krvácanie do mozgu. Štyri dni bol v starostlivosti lekárov a jeho stav sa postupne zlepšoval. "Už som konečne doma. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za povzbudivé správy, ktoré som dostal. V hlave mám ešte stále krvnú zrazeninu, ktorá sa každým dňom zmenšuje. Mám tiež rozhodenú rovnováhu, preto treba najmä odpočinok a tak si môžem vychutnať našu jazdu v play off. Ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí na mňa myslíte," odkázal 22-ročný krídelník.



K zraneniu prišlo počas tréningu, na ktorom sa Chlepčok pripravoval na debut v prebiehajúcej play off. V sezóne 2020/2021 odohral celkovo 30 zápasov. V nich si do štatistík pripísal 5 gólov, asistenciu, 4 trestné minúty a 4 plusové body.