TEL: Derby o Hron plné bitiek, Kubka myslel pred Vianocami na zuby

Banská Bystrica (TASR) – Tretie tohtosezónne hokejové derby Tipos extraligy medzi stredoslovenskými rivalmi Banskou Bystricou a Zvolenom sa v utorok večer opäť skončilo víťazstvom úradujúceho majstra. Pokým pod Pustým hradom vyhrali "rytieri" až po predĺžení, resp. samostatných nájazdoch, tentoraz si s "baranmi" poradili už aj v riadnom hracom čase. Duel sa skončil výsledkom 0:4 z pohľadu domácich Bystričanov, ktorí sa ho snažili zdramatizovať aspoň početnými bitkami.



Zaujali najmä dve, keď do pästného súboja išli narodeninový oslávenec Mitchell Fossier a Jérémy Roy. Pričom lepšie si počínal zvolenský zadák. Druhú boxerskú vložku s nerozhodným koncom obstarali Slováci Alex Výhonský a Oldrich Kotvan. "Chcel by som touto cestou vyjadriť Oldovi rešpekt, ktorý to vzal čestne. Patrí to k tomu, hrá sa do konca. V závere boli vypäté emócie a my nemôžeme ukázať, že poľavujeme. Musíme hrať 60 minút do konca za každú cenu. Nemyslím si, že tak ako sa skončil záver tohto stretnutia, tak sa začne o deväť dní odveta vo Zvolene. Myslím si, že to oba tímy berieme športovo,“ uviedol na margo bitiek v predohrávke 28. kola Tipos extraligy banskobystrický útočník Alex Výhonský, pričom vyzdvihol aj hru Zvolenčanov pod Urpínom: „Rád by som pogratuloval súperovi, vyhral úplne zaslúžene. My trpíme v koncovke. Mali sme šance, dokázali sme aj Zvolen niekoľkokrát zavrieť v našom útočnom pásme, ale keď nedáme gól, nemôžeme vyhrať. Na začiatku hostia premenili hneď prvú šancu, boli lepší v predbránkovom priestore, tlačili sa tam a my si z toho musíme zobrať ponaučenie. Musíme tam mať aj my hráčov a ísť aj na tie, ako sa vraví, špinavé góly.“



V jednej zo záverečných bitiek sa ocitol i bývalý hráč Banskej Bystrice, dnes útočník Zvolena Tomáš Török. Strelec štvrtého gólu však takticky súboj ustál, nenechal sa vyprovokovať, k pästnému súboju tak napokon ani nedošlo. „Snažili sa nás domáci vyprovokovať, samozrejme chápem ich, ale výsledok 4:0 pre nás hovorí za všetko. Tréner nám dal pokyny, aby sme boli na konci stretnutia pokojní. Ja som sa to snažil splniť. Takže splnil som iba pokyny trénera. Dali sme Banskej Bystrici jasnú správu, že hokej sa hrá na ľade. Ukázali sme dnes svoju silu, odohrali sme dobrý zápas,“ zdôraznil Török.



V utorok večer sa presadil aj ďalší exbystrický hokejista v drese Zvolena Branislav Kubka. Strelil tretí gól po peknej individuálnej akcii, ku ktorej iba poznamenal: „Bola klasická bagová situácia. Bago hráme často, tak som si to trošku dovolil. Povedal som si, že je tam nejaké miesto, skúsil som a vyšlo to.“ Kubka po zápase vyzdvihol zrekonštruovaný štadión pod Urpínoma a podotkol, že nemal záujem sa s bývalými spoluhráčmi biť. „Škoda záveru stretnutia, bolo to zbytočné, treba hrať hokej a nie sa otĺkať, ale nech si spraví každý obraz na to sám. Ja nie som za bitky, ešte k tomu pred Vianocami. Chcel by som vianočné jedlá pohrýzť zubami. Takže ja sa tĺcť určite nebudem. Nech sa bijú tí, čo chcú. Nech si nájdu niekoho iného, nie mňa,“ zdôraznil skúsený 33-ročný obranca úradujúceho majstra.