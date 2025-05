TEL: Dmowski sa dohodol na spolupráci so Slovanom Bratislava

Bratislava 4. mája (TASR) - Americký hokejista Ryan Dmowski sa dohodol na spolupráci so Slovanom Bratislava. Dvadsaťosemročný krídelník kraľoval tabuľke strelcov slovenskej Tipos extraligy v sezóne 2023/24, keď si obliekal dres HK Poprad.



Naposledy pôsobil v Hradci Králové. V českej extralige odohral 54 zápasov s bilanciou 10 gólov a 15 asistencií. „Ryan bol dlho naša priorita. Je to rodený strelec, dobre korčuľuje a skvele sa orientuje v slote. Veľmi dôležitý článok do nášho tímu,“ povedal generálny manažér bratislavského klubu Lukáš Havlíček.



Za „kamzíkov“ odohral 50 zápasov, v ktorých získal 62 bodov za 34 gólov a 28 asistencií. Výraznou mierou sa podieľal na triumfe svojho tímu v základnej časti. „Som viac než nadšený, že sa v tejto sezóne pripojím ku Slovanu! Poznám tu veľa chalanov a po rozhovore s naším novým trénerom Bradom som vedel, že to bude skvelé rozhodnutie pre mňa aj moju rodinu. Som vďačný za túto príležitosť a naším cieľom je priniesť titul späť do Bratislavy,“ vyjadril sa Dmowski pre oficiálny klubový web.