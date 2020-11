TEL: Do Trenčína sa vrátil Okuliar, na skúške je brankár Trutt

Trenčín 17. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar zamieril z Liptovského Mikuláša do Dukly Trenčín. V tíme "vojakov" absolvuje týždňovú skúšku 26-ročný americký brankár Landon Trutt. Klub o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí.



Pre 20-ročného Okuliara ide o návrat do materského klubu po dvoch rokoch. V upynulých dvoch ročníkoch pôsobil v zámorských súťažiach QMJHL a WHL, no pre ich posunutý štart sa v úvode ročníka 2020/2021 rozhodol pôsobiť v slovenskej extralige. Sezónu začal v drese Liptovského Mikuláša, za ktorý odohral 6 zápasov, v ktorých získal 8 kanadských bodov za 3 góly a 5 asistencií.



Brankár Trutt obliekal v uplynulých dvoch ročníkoch dres Skalice v druhej najvyššej súťaži. Pred príchodom na Slovensko sa jeho kariéra odvíjala v nižších zámorských súťažiach.