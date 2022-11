TEL: Dukeho z Nitry nepustil do zápasu potvrdený transfer

Nitra 5. novembra (TASR) - Zápas pod Zoborom okrem zaujímavej zápletky priniesol aj málo vídaný moment. V drese domácich sa 30 minút pred zápasom už rozcvičovala nová posila Reid Duke. Kanadský útočník mal nastúpiť na svoj prvý štart v Tipos extralige, ale formality boli proti.



Dvadsaťšesťročný center ešte pár minút pred zápasom nemal dotiahnutý prestup z AHL, v ktorej pôsobil päť sezón. Oznam o príchode Kanaďana pritom klub zverejnil na oficiálnej stránke ešte v utorok. „Čakali sme do poslednej chvíle na potvrdenie transferu, ktorý bol podaný v stredu. Myslíme si, že nepotvrdiť ho v dnešnej dobe v priebehu troch dní je faux pas. Pred zápasom sme to naozaj urgovali cez všetky naše kontakty v zámorí. Síce sa to podarilo, ale až počas zápasu, čiže nemohol zasiahnuť do hry. Toto sa nám ešte nikdy nestalo,“ neskrýval sklamanie po zápase pred novinármi manažér HK Nitra Tomáš Chrenko.



Nitranom napokon prítomnosť kanadského centra až tak nechýbala. „Corgoňov“ potiahol v zápase ďalší staronový hráč – Jozef Baláž. Dvadsaťtriročný útočník po uplynulej sezóne opustil práve Nitru a zamieril do českého klubu HC Energie Karlovy Vary. V kúpeľnom meste zo západu Čiech však vydržal agilný krídelník iba 13 stretnutí. V prvých jedenástich sa do štatistík nezapísal a pri posledných dvoch zápasoch, kedy už bol dohodnutý na návrate do Nitry, strelil dva góly. „Už som to vedel dlhšie. Premýšľal som nad tým či odísť, alebo nie. Nakoniec som sa rozhodol, že odídem. Trvalo to trochu dlhšie kým ma uvoľnili. Do toho prišli v tíme nejaké zranenia, tak som nechcel nechať tím v štichu,“ reagoval slovenský útočník, ktorý si preniesol streleckú formu aj do Nitry a hneď v prvom zápase bol s tromi bodmi (2+1) ústrednou postavou duelu.



Bystričania v zápase síce prehrávali v polovici stretnutia už 0:2, ale stav sa mohol zmeniť už omnoho skôr. Paradoxne po tlaku Nitry mal prvú veľkú šancu vyrovnať v 12. minúte Troock, ktorý sa po chybe Donagheyho dostal do úniku, ale na O´Connora ešte nevyzrel. Rovnako pochodila tesne po zmene strán aj dvojica Gašpar – Tamáši pri prečíslení dvoch proti jednému. Dve prepadnutia mali byť varovaním pre domácich, ale opak bol pravdou. V 29. minúte sa „Barani“ ubránili v početnej nevýhode a následne opäť ušiel Kanaďan Troock, ktorý sa tentoraz už nemýlil. Hokejisti Nitry sa zdá sa nepoučili a rovnakému hráčovi dopriali množstvo priestoru aj o dve minúty neskôr a vyrovnal. Obrat dokonal v 32. minúte Jakub Sukeľ, ktorý podčiarkol zlú komunikáciu nitrianskej defenzívy a samostatný únik zakončil strelou pod vyrážačku O´Connora. „Podarilo sa nám streliť tri góly a dostať sa na koňa,“ povedal obranca hostí Matúš Holenda. Trojnásobný slovenský šampión však nedokázal udržať momentum hry na svojej strane a v závere zápasu pustil tri body z rúk. „Inkasovali sme minútu a pol pred koncom, čo je veľká škoda a následne sme prehrali v predĺžení. Viem, že to je ťažké, no musíme zostať pozitívni a bojovať ďalej,“ dodal Holenda.