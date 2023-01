TEL: Dukla Trenčín angažovala českého brankára Honzíka

Trenčín 30. januára (TASR) - Český hokejový brankár David Honzík sa stal novou posilou Dukly Trenčín. Do aktuálne deviateho tímu Tipos Extraligy prichádza z prvoligového Zlína, kde bol na mesačnom hosťovaní z Nitry. Pôvodný návrat pod Zobor sa napokon nekonal, pretože nitriansky klub si poistil služby brankára Libora Kašíka, ktorého získal v rámci výmeny.



Trenčiansky klub vyjadril na sociálnej sieti potrebu posilniť brankársky post pre pretrvávajúce zdravotné problémy Kanaďana Connora LaCouveeho. Dvadsaťdeväťročný Honzík odchytal za HK Nitra v priebehu neúplných dvoch ročníkov 60 stretnutí. V Trenčíne vytvorí tandem s brankárom Romanom Durným, ktorého hosťovanie z Liptovského Mikuláša by malo pokračovať minimálne do 14. februára tohto roka.