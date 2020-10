TEL: Dvaja hráči HC Košice mali pozitívny test na COVID-19

Košice 1. októbra (TASR) - Dvaja hráči extraligového klubu HC Košice mali pozitívny test na COVID-19. Klub už vykonal opatrenia minimalizujúce rozšírenie ochorenia v tíme a jeho okolí, pričom hráči nastúpili do karantény.



"Dvaja hráči a následne aj hráči, ktorí s nimi boli v úzkom kontakte, vykazovali známky nepriaznivého zdravotného stavu. Keďže bolo ťažké určiť, či ide o ochorenie COVID-19 a u ktorých hráčov by sa mohli podobné príznaky objaviť v priebehu stredy (30. septembra, pozn.), rozhodli sme sa z bezpečnostných dôvodov zrušiť aj plánovanú cestu do Bratislavy," uviedol riaditeľ marketingu a PR HC Košice Stanislav Mucha pre oficiálnu klubovú stránku.



Košickí hráči sa nezúčastnili stredajšieho vyjadrenia nesúhlasu s nariadenými opatreniami, ktoré sa konalo v Bratislave. Dôvodom bol práve zdravotný stav niektorých hráčov, ktorí vykazovali príznaky ochorenia COVID-19, a to aj napriek tomu, že pri uplynulom testovaní 23. septembra boli všetky testy negatívne: "Naša kabína podporuje všetky stanoviská prezentované hráčmi na stredajšej akcii. Je nám ľúto, že sme sa k nim nemohli pridať. Okolnosti to však zariadili inak a aj týmto krokom chceme dať všetkým autoritám najavo, že zdravie je pre nás hokejistov prvoradé a k celej situácii sme pristupovali a budeme pristupovať zodpovedne. Prosíme však o možnosť spoločnými silami zabojovať a nájsť cestu, ako hrať hokej, ktorý je našou vášňou a živobytím," citoval web HC Košice kapitána Michala Chovana.



Hráči a realizačný tím absolvujú v najbližších dňoch karanténu a následne podstúpia opakované testovanie. "Udalosti nedávnych dní vyústili do rýchlo sa meniacej situácie. Všetky naše tímy, vrátane viac ako 300 hráčov mládeže, sa postupne presunú naspäť do Steel arény, v ktorej bude 1. októbra spustený proces výroby ľadu. Ten bude na zápasovú záťaž pripravený najskôr 5. októbra. Vzhľadom na všetky okolnosti je isté, že HC Košice nenastúpi v 1. kole Tipos extraligy. O celej situácii sme informovali APHK, SZĽH i ostatné kluby. Zápas odohráme v náhradnom termíne. Veríme, že zdravotný stav našich hráčov nám umožní nastúpiť na prvý ligový zápas čo najskôr," povedal Stanislav Mucha.