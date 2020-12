TEL: DVTK Jegesmedvék Miškovec podľahol HC 07 Detva v dohrávke 8. kola

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC 07 Detva 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)



Góly: 20. Charbonneau (Cox, Čacho), 28. Cox (Charbonneau), 36. Čacho (Rymsha, Cox), 39. Čacho (Rais, Rymsha). Rozhodovali: Müllner, Štefik - Orolin, Synek, vylúčení: 7:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Kiss - Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Vojtkó, Rauhauser, Láda - Jordan, Osterberg, Csányi - Magosi, Galanisz, Rokaly - Szalma, Páterka, Révész - Turbucz, Miskolczi, Lövei



HC 07 Detva: Sholl – F. Fekiač, Korím, Rais, Rymsha, Gachulinec, Lalík, Bakala, Jendroľ – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, Valent, Sýkora – Halama, Klíma, Askarov

Miškovec 16. decembra (TASR) - Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v stredajšej dohrávke 8. kola Tipos extraligy na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:0. Hráči Detvy tým potvrdili stúpajúcu formu, keď vyhrali päť z uplynulých šiestich zápasov. Pre Miškovec je to už siedma prehra po sebe.Domáci chceli pretrhnúť nepriaznivú sériu a v prvej tretine sa vyznačovali častou streľbou. Brankár Detvy Sholl však viackrát podržal svoj tím a hostí povzbudil aj gól Charbonneaua z 20. minúty, ktorý pohotovou strelou spomedzi kruhov prekvapil Kissa - 0:1.Druhá tretina priniesla vyrovnanejší hokej, no góly opäť dávali iba hostia. Jej úvod priniesol nevyužité šance Downinga aj Kissa, no v 28. minúte už bolo 0:2. Charbonneau nahodil puk pred bránku domácich a Cox ideálne tečoval. Domácich definitívne zlomili dve oslabenia v 34. minúte, keď Čacho tečom upravil na 0:3. Domáci pri inkasovaných góloch doplatili na nedôraz pred vlastnou bránkou, čo potvrdila aj situácia z 39. minúty, keď nekrytý Čacho dorazil odrazený puk - 0:4.Aj tretia časť vyznela strelecky pre domácich, no defenzívna hra hostí bola veľkou prekážkou Miškovca. Na víťazstve hostí už nič nezmenili ani viaceré vylúčenia.