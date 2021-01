TEL: Fínsky obranca Ventelä sa lúči s Michalovcami

Michalovce 13. januára (TASR) - V kádri extraligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce už nefiguruje 26-ročný fínsky obranca Sameli Ventelä. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Ventelä nastúpil na posledný zápas za Michalovce 30. decembra, s klubom sa dohodol na ukončení spolupráce k 13. januáru. Michalovce boli pre neho prvé pôsobisko mimo Fínska. Do Dukly prišiel pred sezónou 2019/2020, v ktorej odohral 52 zápasov s bilanciou 3 góly, 19 asistencií, 10 trestných minút a 7 plusových bodov. V ročníku 2020/2021 nastúpil do 24 zápasov, v ktorých získal 6 kanadských bodov (3 góly, 3 asistencie), 8 trestných minút a 2 plusové body.



V michalovskom klube sa od 21. decembra rozlúčili už so šiestimi hráčmi. V kádri fínskeho trénera Tomeka Valtonena už nefigurujú ani Juraj Majdan, Matej Češík, Tomáš Matoušek, Martin Bdžoch a Samuel Mlynarovič.