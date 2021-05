TEL: Haščák gólmi naštartoval Poprad: Viem, že štvrtý krok je najťažší

Poprad 5. mája (TASR) - Hokejisti HK Poprad odmietli majstrovské oslavy Zvolena na ich ľade a po víťazstve 7:4 sú naďalej v hre o titul. Prvé víťazstvo v sérii dosiahli aj napriek viacerým hráčskym absenciám, keď za skúsených hráčov zaskočili mladíci.



"Každý prispel svojou troškou. Výborne zahral mladý obranca Richard Hodorovič, ale aj Dano Brejčák, "Majky" Vandas. Pochvala patrí celému tímu. Keď budeme hrať ako dnes, tak sa ničoho nebojím," povedal útočník Marcel Haščák.



Jeden z lídrov "kamzíkov" prispel k víťazstvu bilanciou 2 góly a 1 asistencia. Dostal sa na métu 45 gólov v ročníku a iba 64-gólový Žigmund Pálffy (sezóna 2008/2009) a Martin Bartek so 46 gólmi (2003/2004) dosiahli v jednej extraligovej sezóne lepší výsledok.



Hoci je Haščák v prebiehajúcej sezóne dlhodobo výrazne bodovo "odskočený" od ostatných hráčov, aj pri hodnotení prvého finálového víťazstva ostal tímový: "Ukázali sme našu silu. Verím, že finálovú sériu ešte otočíme. Chcem vyhrať titul. Dnes sme videli cestu ako na to. Ja som už pár finálových sérií hral a viem, že vyhrať štvrtý zápas je najťažšie. Aj Zvolenčania vedia, komu čelia a uvedomujú si, že majú proti sebe odhodlaný Poprad, ktorý spraví všetko, aby vyhral," konštatoval Haščák, ktorého góly znamenali priebežný obrat z 0:1 na 2:1.



Popradčania nastúpili s imperatívom víťazstva, ale zápas sa pre nich nevyvíjal ideálne. Už v úvode zápasu prišli o Adama Drgoňa a viac priestoru tak dostali mladíci Daniel Demo či Richard Hodorovič. "Trošku sa mi triasli nohy, ale rýchlo to opadlo a potom to už bolo dobré. Hral som so skúseným Danom Brejčákom, ktorý mi poradil, pomohol a nemal som si prečo neveriť," poznamenal 19-ročný Hodorovič. "Kamzíci" v zápase prehrávali 0:1, hostia sa dotiahli na 2:2 a neskôr z 5:2 na 5:4. Popradčania však tentoraz zvládli záver zápasu a udržali sa v sérii. "Zvíťazili sme a to je hlavné. Myslím si, že rozhodlo naše srdce. Povedali sme si, že do toho dáme všetko a vyšlo to. Dobre sme hrali aj v predošlých zápasoch, ale v nich nám to nepadalo. Dnes už, konečne, áno," povedal útočník Michael Vandas. Popradskí fanúšikovia i hráči veria, že je v silách "kamzíkov" otočiť finálovú sériu z 0:3 vo svoj prospech. Obrat predviedli už v semifinále, keď s Michalovcami prehrávali 0:2, no štyrmi víťazstvami po sebe ukázali svoju silu. Tentoraz je pred nimi ešte náročnejšia úloha. Otočiť finálovú z 0:3 na 4:3 sa v slovenskej extralige doteraz nikomu nepodarilo. "Pod tlakom hráme najlepšie," povedal Haščák a v obrat verí aj útočník Peter Bjalončík: "Je potrebné byť uvoľnený, sústrediť sa na svoju hru. Ukázalo sa, že doma nám to celkom sype a teraz to už iba preniesť k nim," narážal na piaty zápas, ktorý je na programe vo štvrtok vo Zvolene.