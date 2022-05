TEL: Haščák považuje titul za zaslúžený, venoval ho aj Pašekovi

Nitra 2. mája (TASR) - Hokejový útočník Marcel Haščák prišiel do Slovana v polovici novembra. V Komete Brno nedostával toľko priestoru na aký bol zvyknutý, v Bratislave sa okamžite zaradil medzi lídrov ofenzívy. A aj keď tento raz ho v pretekoch o najproduktívnejšieho hráča ligy predbehol Samuel Buček z Nitry, Haščáka si oveľa viac váži inú trofej.



Tridsaťpäťročný útočník bol po šiestom zápase v Nitre veľmi šťastný, získal svoj druhý titul. Predtým sa mu to v sezóne 2010/2011 podarilo s Košicami. "Som rád, že sme to dokázali, lebo to vôbec nebolo ľahké. Ale zaslúžili sme si to," povedal Haščák.



V play off bojoval so zranením, priznal, že stále nie je úplne fit: "Trošku ma to obmedzovalo, ale teraz to nechcem vôbec riešiť. Sme šťastní a spokojní. S týmto som išiel do Slovana, aby sme vyhrali titul. Keď som po titule v Košiciach odchádzal, tak sme si s mladým Dušanom Pašekom povedali, že raz ho spolu vyhráme aj v Bratislave. Aj on bol jeden z tých ľudí, pre ktorých som išiel do Slovana a tento titul je aj pre neho. Verím, že mu je tam hore dobre," uviedol kanonier Slovana.



Haščák prišiel do mužstva strieľať góly, v tejto sezóne odohral 48 zápasov s bilanciou 29+32. Tlak zvládol, pre Slovan bol oporou. "Ja tlak milujem. Som hokejista, ktorý rád o niečo hrá a chcem byť líder. To vás musí baviť. Nie je to jednoduché, ale potom je to o to krajšie."



O titule pre Slovan rozhodla okrem individualít aj šírka kádra, Haščák pochválil spoluhráčov, ktorí nedostávali na ľade toľko priestoru ako prvé formácie. "Vždy, keď nastúpili, bojovali. Im patrí veľmi veľká vďaka a presne takto sa vyhrávajú tituly."



Vlani Haščák nazbieral 84 bodov, korunu pre kráľa produktivity by však vymenil za titul. Preto chápe, aké pocity prežíval Samuel Buček, ktorý nazbieral najviac bodov v tejto sezóne. "Ja som minulý rok dával góly, bol som najlepší a netešil som sa z titulu. Viem, ako sa Samo cíti. Každý jeden gól vlani by som vymenil za to, aby som zdvihol pohár. Nič nie je horšie ako prehrať posledný zápas," uzavrel Haščák.