TEL: HC 07 Detva pokoril HC Nové Zámky v 9. kole

HC 07 Detva – HC Nové Zámky 3:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)



Góly: 13. Cox (Charbonneau), 50. Charbonneau (Čacho, Askarov), 64. Charbonneau (Askarov) – 28. Hain (Ordzovenský, Holovič), 56. Hain. Rozhodovali: D. Konc st., P. Stano – J. Konc ml., Gegáň. Vylúčení na 2 min.: 6:6, vyššie tresty: Cox (Detva) 5+DKZ za podrazenie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Bez divákov.



Zostavy:



HC 07 Detva: Sholl – Korím, Golian, Rais, Lalík, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, F. Fekiač – Askarov, T. Klíma, Halama – Cox, Čacho, Charbonneau – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – J. Sýkora, P. Valent, R. Gašpar



HC Nové Zámky: Kiviaho – Holenda, Hain, Västilä, Drtina, Fereta, Ordzovenský – Rogoň, Ondrušek, Zahradník – Hämäläinen, Seppänen, Giľák – Bajtek, Holovič, J. Jurík – M. Andrisík



Detva 30. októbra (TASR) - Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 3:2 po predĺžení.Detvania nedali výkonom v prvej tretine najavo, že nehrali takmer dvadsať dní. V prvej tretine ubránili dve presilovky súpera a mohli ísť do vedenia hneď po skončení tej prvej, keď z trestnej lavice vykorčuľoval v tretej minúte Askarov, ale únik nepretavil do gólu. Na opačnej strane mal vzápätí dobrú príležitosť Zahradník, no zoči – voči Schollovi neuspel. Úspech potom neslávila ani kombinačná akcia domácich s koncovkou Čacha, až v trinástej minúte to vyšlo legionárom spod Poľany. Z ľavej strany Charbonneau prihral na pravú voľnému Coxovi a ten bez prípravy mieril do odkrytej bránky Kiviaha – 1:0. Hostia mali niekoľko nebezpečných situácii, tie však dobre riešil Scholl. Zapotil sa najmä na začiatku druhej tretiny po koncovkách Hämäläinena a Giľáka. Detva mohla kontrovať z protiútoku, no pred gólmanom Kiviahom stroskotal Klíma. Následne však dostal Cox prísny trest za podrazenie Giľáka, ktorý mohol pokračovať v zápase. Nové Zámky päťminútovú početnú prevahu pretavili do vyrovnávajúceho zásahu. Po strele Ordzovenského od modrej tečoval účinne puk Hain – 1:1. Oba tímy následne nepoľavili v tempe, hrozili najmä v presilovkách, ale gólmani v strednom dejstve už nekapitulovali. V úvode tretej tretiny viac hrozili hostia, ktorí hrali len na tri formácie, ale nevyužili ani presilovku štyroch proti trom a pykali za to. Domáci predviedli v 50. minúte rýchlu akciu po ktorej sa tešil Charbonneau zblízka po presnej prihrávke Čacha – 2:1. Tretí gól mal potom na hokejke ďalší legionár v tíme spod Poľany Askarov, ale zoči - voči Kiviahovi pohorel. Novozámčania v závere pritlačili a využili presilovku. Hain sa presadil od modrej čiary a vyrovnal na 2:2. Detva následne tiež hrala presilovú hru a presunula si ju do predĺženia, no nedokázala skórovať. Podarilo sa jej to napokon v 64. minúte, keď z medzikružia tvrdou ranou rozvlnil sieť Charbonneau.