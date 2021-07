TEL: HC 21 Prešov angažoval obrancu Turana

Prešov 19. júla (TASR) - Kariéra slovenského hokejového obrancu Olivera Turana bude pokračovať v extraligovom klube HC 21 Prešov. Napodobnil tým kroky 9 spoluhráčov z Detvy, ktorí po presťahovaní klubu do Prešova pokračujú v kádri trénera Ernesta Bokroša. Prešovský klub informoval o dohode s 20-ročným obrancom na sociálnych sieťach.



Turan odohral v extraligovom ročníku 2020/2021 30 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 14 trestných minút a 6 mínusových bodov. Slovensko reprezentoval na dvoch šampionátoch do 18 rokov a dvoch MS "20."



Po príchode Turana je na súpiske prešovského tímu už 9 hráčov, ktorí v ročníku 2020/2021 obliekali dres Detvy. Rovnakým smerom už zamierili aj brankár Roman Petrík, obrancovia Frederik Fekiač a Lukáš Lalík a útočníci Jakub Žilka, Tomáš Klíma, Jonathan Charbonneau, Viktor Fekiač a Ján Sýkora. Do kádra už pribudli aj ruský brankár Nikita Bespalov, český obranca David Růžička, fínsky útočník Tommi Jokinen a slovenskí útočníci Martin Krasničan a Marek Zagrapan, ktorý bude kapitán tímu.