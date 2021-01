TEL: Hokejisti Dukla Ingema Michalovce podľahli HKM Zvolen

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Zvolen 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)



Góly: 10. Hickmott (McCormack, Šoltés), 42. McCormack (Lalancette), 48. Korhonen (Takáč, Mihálik) – 4. Halama (Melancon, Nuutinen), 19. Chlepčok (Kubka, Bondra), 20. Melancon (Nuutinen), 49. Chlepčok (Marcinek, Ivan), 60. Bondra (Betker). Vylúčení: 4:5. Presilovky: 1:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Stano, Štefík - Bogdaň, Beniač. Bez divákov.





Michalovce: Tomek - Zekucia, Mihálik, Ťavoda, McCormack, Kolusz, Mudrák, Louis - Hickmott, Lalancette, Šoltés - Bartánus, Suja, Takáč - Korhonen, Erkinjuntti, Regenda - Mašlonka, Galamboš, Torok - Chalupa



Zvolen: Trenčan - Betker, Kotvan, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Gajdoš, Hatala - R. Bondra, Jedlička, Kolenič - Zuzin, Halama, Nuutinen - Marcinek, Tibenský, Chlepčok - Ďuriš, Gubančok, Meliško.

Michalovce 12. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce prehrali v dohrávke 8. kola Tipos extraligy s HKM Zvolen 3:5.V prvej tretine na ľade dominovali hostia. Tí sa mohli ujať vedenia hneď v druhej minúte, Chlepčok ale sám pred Tomekom mieril iba do jeho betónov. O dve minúty neskôr ale počas presilovky už Marko Halama otvoril skóre. Michalovčania zapli na vyššie obrátky, čoho dôsledkom boli šance Toroka a Šoltésa, s ktorými si ale Trenčan vo zvolenskej bráne poradil. Inkasoval až v desiatej minúte, kedy Hickmott tečoval do siete strelu McCormacka. Keď sa už zdalo, že prvá tretina skončí remízou v devätnástej minúte tečoval puk do siete Ján Chlepčok. A keďže si domáci zobrali pri jeho góle neúspešný challenge, hneď na to hrali Zvolenčania presilovku a Melanconove nahodenie si do vlastnej bránky zrazil Vladimír Mihálik. Michalovčania sa mohli do zápasu vrátiť v druhej tretiny v presilovkách, ktoré ale zahrali zle. Najskôr pri vylúčení Hraška presilovku zahrali veľmi staticky a podobne na tom boli aj v ďalšej prevahe, keď hrali 95 sekúnd dokonca presilovku o dvoch hráčov. Ani v nej ani raz neohrozili Trenčanovu bránku. Prevahu o jedného hráča nevyužili ani Zvolenčania, ktorí však predsa mohli skórovať. V tretej tretine sa obraz hry zmenil. Michalovčania vybehli na svojho súpera, z čoho pramenila presilovka po faule Betkera. Tú využil McCormack na kontaktný gól. Od tohto momentu domáci zavreli svojho súpera do pásma a vytvárali si jednu šancu za druhou. Vyrovnávajúci gól visel na vlásku a dosiahol ho v 48. minúte Ville Korhonen, na čo lavička Zvolena automaticky reagovala oddychovým časom. Domáci sa dlho z vyrovnaného stavu netešili. Po hrubej defenzívnej chybe sa dostal k puku Chlepčok a sám pred Tomekom nezaváhal. Od tohto momentu Zvolenčania krvopotne bránili víťazstvo, ktoré nakoniec aj získali. V poslednej minúte počas power-play ho pečatil Radovan Bondra.