TEL: HK Dukla Michalovce zdolal MHK 32 Liptovský Mikuláš v 9. kole

HK Dukla Ingema Michalovce – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 4. Takáč, 21. Galamboš (McCormack, Korhonen), 46. Hickmott (Southorn, Lalancette), 60. T. Török (Regenda) – 25. Okuliar (Petran), 48. Štrauch, rozhodovali:M. Novák, Štefík – Bogdaň, Kacej.. vylúčení 5:4 na 2 min,. presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov

Michalovce 30. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:2.V prvej tretine sa nehral príliš okulahodiaci hokej. Hra sa najskôr prelievala pomaly. V štvrtej minúte zachytil rozohrávku Petrána Samuel Takáč, ktorý nedal brankárovi Krasanovskému šancu. Hostia mohli vyrovnať pri vylúčení Regendu, Michalovčania však oslabovku v pohode ustáli. Svoje vedenie mohli zvýšiť v druhej polovici prvej časti, zo súvislejšieho tlaku ale nevyťažili v podstate nič. Druhú tretinu odštartovali Michalovčania presilovkou pre príliš veľký počet hostí na ľade a tú využili už po pár sekundách, keď od modrej napriahol McCormack a Galamboš tečoval puk za bezmocného Krasanovského. V 24. minúte mohli ísť domáci dokonca do trojgólového vedenia, presilovku ale zahrali zle a dokonca pri nej inkasovali, keď im ušiel Okuliar. V tretej tretine pokračoval hokej, v ktorom dominovali domáci, no tí sa trápili v koncovke. Najskôr opäť nevyužili presilovku po vylúčení Hamráčka, následný Okuliarov faul ale potrestal Hickmott. Dukla sa však od súpera neodtrhla, keďže v 48. minúte na rozdiel jedného gólu opäť znížil Štrauch. V posledných siedmych minútach hostia nevyužili možnosť na vyrovnanie pri dvoch presilovkách, za čo pykali v poslednej minúte, keď sa gólom do prázdnej bránky presadil Torok.