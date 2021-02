TEL: HK Dukla Trenčín podľahol HK Poprad

HK Dukla Trenčín – HK Poprad 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)



Góly: 34. Hecl (Okuliar, Ackered) - 3. Zagrapan (Tavi, Handlovský), 10. Bjalončík (Vandas, Livingston), 59. Haščák (Svitana, Skokan), vylúčenia na 2 min: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0 Rozhodovali: Baluška, Štefík – D.Konc ml., J.Konc ml.



Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E.Švec, Starosta, Bokroš, Jalasvaara, Rajnoha – Okuliar, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Berisha – Chromiak, Reddick, Valach – Sádecký, J.Švec, Sojčík – Kukuča



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Seigo, M.Hudec, D.Brejčák, Kramár, Hajnik – Marcel Haščák, Skokan, Svitana – Livingston, Bjalončík, Vandas – Tavi, Zagrapan, Handlovský – Matúš Paločko, Preisinger, Mešár

Trenčín 16. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín prehrali v 29. kole Tipos extraligy s HK Poprad a.s. 1:3.Hostia boli od úvodných sekúnd aktívnejším tímom a rýchlo sa dostali do vedenia. V 3. minúte prenikol do útočného pásma Tavi, bez problémov prihral pred bránkovisko Zagrapanovi. Útočníka Popradu nikto neatakoval a puk dorazil do siete. Všetko ešte musel odobriť videorozhodca, ktorý gól uznal. Dukla bola pod tlakom aj v nasledujúcich minútach. Bjalončík prihral Vandasovi, ktorý neprekonal presúvajúceho sa Karjalainena. V polovici úvodnej tretiny sa podarilo podtatrancom pridať druhý úspech. Trenčania nevyhodili puk z pásma. Livingston prihral Vandasovi, ktorého strelu šikovne tečoval Bjalončík. Nasledujúce minúty priniesli svižný hokej s výraznou aktivitou na hosťujúcich hokejkách.Dlhé minúty druhej tretiny neprinášali vážnejší vzruch pred bránkami. Až po polovici zápasu domáci pridali na obrátkach, čo sa prejavilo aj na šanciach. V 32. minúte Rehušovi strela ideálne nesadla. O dve minúty neskôr sa domáci dostali do brejku dvoch proti jednému. Paukovček neuspel, no po prihrávke pred bránkovisko v neprehľadnej situácií dopravil puk za dezorientovaného Vošvrdu Hecl. Už o necelú pol minútu mohlo byť vyrovnané. Haščák tečoval puk a ten sa po odraze od gólmanovho výstroja pohyboval po bránkovej čiare. Trenčanov bol zrazu plný ľad. V 37. minúte mohol zrovnať Paukovček, ale ťažký puk do odkrytej bránky neposlal.V 46. minúte mali kamzíci opäť na dosah dvojgólové vedenie. Ulrychova strela sa odrazila od žŕdky. Popradčania sa následne sústredili najmä na pozornú defenzívu, ktorú sa Trenčanom nedarilo prekonať. Tréner Pardavý dve a pol minúty pred koncom stretnutia odvolal z brány Karjalainena. Napriek tlaku však gól padol na opačnej strane, keď Haščák strelou z polovice klziska trafil opustenú bránku.