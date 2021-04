TEL: Nitra vystrieľala osem gólov a vybojovala víťazstvo nad Slovanom

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 8:2 (2:2, 0:0, 6:0)



Góly: 4. Slovák (Bodák), 8. Fominych (Vitáloš, Bajtek), 43. Slovák (Bodák), 46. Holešinský, 54. Bodák (Slovák), 54. Kollár (Fominych), 56. Hrnka, 59. Finlay (Hrnka, Žitný) - 7. Matoušek (Gašpar, Zigo), 9. Maier (O'Donnell). Rozhodovali: Štefik, Müllner - Hercog, Valo, vylúčení: 13:18 na 2 min, navyše: Vitáloš, Hrnka (obaja Nitra) 10 min za zhodenie rukavíc, Maier, Kundrik (obaja Slovan) 10 min za zhodenie rukavíc, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley – Mezei, Bodák, Švarný, Š. Nemec, Ege, Pupák, Vitáloš – Tvrdoň, Slovák, Holešinský – Finlay, Hrnka, Žitný – Bajtek, Kollár, Fominych – Šiška, Šťastný, Minárik - Drábek



Slovan: Parks (54. Gudlevskis) – Meszároš, Štajnoch, Sersen, Ališauskas, Maier, Brodzinski, Valach – Gašpar, Harris, Buček – Šišovský, Kytnár, O'Donnell – Rapáč, Zigo, Matoušek – Kundrik, Bortňák, Lukošík - Jendek

Nitra 5. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport extraligy nad HC Slovan Bratislava 8:2 a znížili stav série na 1:3. Po dvoch tretinách bolo skóre 2:2, v záverečnom dejstve inkasovali hostia poltucet. Piaty duel je na programe vo štvrtok 8. apríla na bratislavskom ľade.Úvodná tretina bola z pohľadu hokejovosti doteraz najlepšou v celej sérii. Skóre sa menilo až štyrikrát v priebehu piatich minút. Nitrania viedli zásluhou Slováka a Fominycha 1:0, respektíve 2:1, ale Matoušek a Maier na opačnej strane dokázali potrestať nedôraz v obrannom pásme Nitry. V prvej dvadsaťminútovke zaujala ešte pästná výmena Vitáloša s Kundrikom, v ktorej mal jasne navrch obranca domácich.V prostrednej časti mali jasnú prevahu “corgoni”, ktorí však stroskotávali na výborne chytajúcom Parksovi. Nitrania nevyužili viacero prečíslení a v zápase začali ešte viac gradovať emócie. V 35. minúte neudržal nervy na uzde po faule od Ziga domáci Hrnka, ktorý následne čelil v bitke Maierovi. Aj druhý súboj bez rukavíc zvládol lepšie hokejista Nitry, ktorý poslal Maiera na lopatky. Emócie sa vystupňovali aj po siréne, keď sa na ľade strhla hromadná mela, do ktorej sa zapojilo viacero hráčov.Výsledkom potýčky bola presilovka “belasých”. Paradoxne najväčšiu šancu mal domáci Minárik, ktorého v úniku vychytal Parks. O pár sekúnd už ale gólman Slovana kapituloval. Strelou zblízka ho prekonal druhým gólom v zápase Slovák a odštartoval gólový uragán Nitry. Hostia rýchlostne nestíhali a domáci im v 46. minúte odskočili na dva góly zásluhou Holešinského a na 5:2 zvýšil strelou od modrej čiary Bodák, ktorý vyhnal z brány Parksa. Ani Gudlevskis však nedokázal zastaviť rozbehnutú Nitru a inkasoval hneď dva góly z troch striel. Šiesty gól Nitry strelil Kollár a siedmy pridal Hrnka. Na konečných 8:2 uzavrel Finlay a séria sa za stavu 3:1 pre Slovan sťahuje do Bratislavy.