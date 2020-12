TEL: Hokejisti HK Nitra podľahli HC Slovan Bratislava

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)



Góly: 43. Žitný - 13. Kytnár (Maier), 24. O’Donnell (Štajnoch), 26. Urbánek (Ališauskas), 58. Buček (O’Donnell) Rozhodovali: Stano, Snášel - Durmis, Šoltés, vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: Petráš (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley (26. Nagy) – Pupák, Cardwell, Švarný, Bodák, Vitáloš, Zech, Knižka – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, Šťastný, Lantoši – Fominych, Holešinský, Žitný – Minárik, Šiška, Múčka - A. Sýkora



Slovan: Parks – Sersen, Ališauskas, Meszároš, Štajnoch, Maier, J. Valach, Bačík, Beňo – Buček, Bortňák, Rapáč – Gašpar, Urbánek, O’Donnell - Šišovský, Kytnár, Studenič – Kundrik, S. Petráš, Lepskii

Nitra 22. decembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra prehrali v 23. kole Tipos extraligy s HC Slovan Bratislava 1:4.V úvodnej tretine boli smerom dopredu aktívnejší domáci. Zoči-voči zlyhali pred Parksom v tutovkách Slovák aj Kollár a Nitrania následne pykali. V 13. minúte sa z ojedinelej šance presadil dôrazný Kytnár a Slovan vyhrával 1:0. Nitranov nevyužité šance zrazili dole a od úvodu prostrednej časti hry zaostávali za súperom vo všetkých činnostiach. Naopak, “belasí” boli v hernej pohode, ktorú pretavili do dvoch gólov. V 24. minúte využil zaváhanie nitrianskej defenzívy O’Donnell. Na rozdiel troch gólov zvýšil bekhendom Urbánek a do brány Nitry sa postavil Nagy. Ten si poradil s viacerými dobrými pokusmi slovanistov a udržal pred záverečnou dvadsaťminútovkou aspoň malú šancu pre Nitru. Dôležitou vzpruhou pre Nitru bol rýchly kontaktný gól z hokejky Žitného. Domáci ožili a Slovan sa čoraz viac sústredil prevažne na bránenie výsledku. V tom hosťom pomáhal spoľahlivo chytajúci Parks. “Corgoni” skúsili aj powerplay, ale následne už sa nedokázali dostať do útočného pásma a Slovan gólom Bučeka uzavrel stav na konečných 4:1 z pohľadu hostí.