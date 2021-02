TEL: Hráči HK Nitra prehrali s HK Dukla Ingema Michalovce

HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)



Góly: 56. Mezei (Nemec, Slovák), 57. Švarný - 27. Suja (Southorn, Šedivý), 30. Regenda (Suja, Šedivý), 39. Mudrák (Regenda, Galamboš), 60. Bartánus (Suja, Hickmott). Rozhodovali: Fridrich, Müllner - Synek, Hercog, vylúčení: 5:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley – Mezei, Vitáloš, Švarný, Š. Nemec, Ege, Bodák, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Finlay – Bajtek, Dauda, Holešinský – Hrnka, Kollár, Žitný – Minárik, Šiška, Fominych - Múčka



Michalovce: Tomek – Mihalik, Mudrák, Šedivý, Southorn, Ťavoda, Louis, Stripai - Lehtonen, Lalancette, Hickmott – Bartánus, Suja, Regenda – Mašlonka, Galamboš, Török - Chalupa, Farkaš, Mesaroš - Ragan





Na snímke zľava Tomáš Tomek (Michalovce) a Marek Tvrdoň (Nitra) v zápase 39. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 16. februára 2021 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke zľava Daniil Fominych (Nitra) a Dávid Mudrák (Michalovce) v zápase 39. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 16. februára 2021 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zvolen 16. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra prehrali v 39. kole Tipos extraligy s HK Dukla Ingema Michalovce 2:4.Úvodné minúty zápasu boli vyrovnané. V 6. minúte sa ocitol počas presilovej hry vo výbornej pozícii domáci Tvrdoň, no najproduktívnejší Nitran bránu netrafil. Rovnako pochodili v početnej výhode na opačnej strane Lalancette s Lehtonenon.Prostredná časť potvrdila krízu Nitry a domáci hráči zaostávali vo všetkých herných činnostiach. Michalovčania boli úspešnejší v drvivej väčšine súbojov, rýchlejší s pukom i bez neho. Z dvadsiatich striel Dukly skončili za chrbtom Cowleyho tri. Postupne sa presadili Suja, Regenda a na rozdiel triedy zvýšil premiérovým gólom v sezóne Mudrák.Zlepšený prejav Nitry sa premietol v tretej tretine na fauloch hostí. “Corgoni” disponovali viac ako dvojminútovou presilovkou o dvoch hráčov, v ktorej sa vrátili do zápasu. Na obrat zavelili najskúsenejší muži v domácej zostave. Najskôr prepálil Tomeka kapitán Mezei a na 2:3 znížil strelou medzi nohy Švarný. Vyrovnanie však už v závere neprišlo a gólom do prázdnej brány uzavrel zápas Bartánus.