TEL: HK Nitra zdolal HK Dukla Ingema Michalovce v 11. kole

HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)



Góly: 7. Mezei (Tvrdoň, Cardwell), 10. Nemec (Lantoši, Šťastný), 24. Hrnka (Tvrdoň, Slovák), 27. Žitný (Šťastný, Lantoši), 60. Hrnka (Slovák, Tvrdoň) - 13. Ventelä (McCormack, Hickmott), 36. Lalancette (Ventelä, Regenda), 49. Ventelä (Regenda) Rozhodovali: Fridrich, P. Šefčík - J. Šefčík, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov



Nitra: Cowley - Mezei, Cardwell, Vitáloš, Švarný, Š. Nemec, Pupák, Knižka - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Holešinský, Dauda, Žitný - Minárik, Šiška, Škvarek - O. Stümpel



Michalovce: Tomek (10. Škorvánek) - Ventelä, McCormack, Southorn, Mihalik, Zeleňák, Louis, Bdžoch, Ťavoda - Hickmott, Lalancette, Regenda - Takáč, Galamboš, Bartánus - Mašlonka, Češík, Török - Chalupa, Farkaš, Ragan



Nitra 10. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra si aj po siedmom zápase v novej extraligovej sezóne udržali stopercentnú bilanciu. V dueli 11. kola zdolali v utorok doma tím HK Dukla Ingema Michalovce 5:3.Zaujímavá prvá tretina priniesla vylúčenia i góly. V 3. minúte mohol otvoriť skóre hosťujúci Lalancette, ale jeho strela iba obtrela ľavú žŕdku nitrianskej brány. Do vedenia sa dostali ako prví domáci, keď v 7. minúte prepadol Tomekovi pomedzi betóny nie príliš razantný pokus Mezeia - 1:0. Nitrania následne dokázali potrestať Törökovu nedisciplinovanosť, ktorú preukázal pri vhadzovaní, keď bol dvakrát napomenutý čiarovým rozhodcom. Následnú presilovku zahrali “Corgoni” veľmi dobre a z prvého gólu v "áčku" sa tešil 16-ročný bek Šimon Nemec, ktorý vystrelil Tomekovi fľašu a “vyhnal” ho z bránky. Michalovciam sa podarilo znížiť v 13. minúte po úspešnej dorážke Venteläho. Vyrovnanie mal na hokejke dve minúty pred koncom tretiny McCormack, ale pri jeho sóle pomohla Cowleymu opäť žrď.V 24. minúte poslal Nitru do dvojgólového vedenia Hrnka, väčšinový podiel na góle však mal Tvrdoň, ktorý hokejku spoluhráča našiel milimetrovou prihrávkou. O tri minúty, keď strelil štvrtý gól Nitry aktívny Žitný to s Duklou už začalo vyzerať veľmi zle. “Líšky” však od druhej polovice tretiny výrazne zlepšili svoj výkon. Nitrania boli neraz zatlačení hlboko do obranného pásma a na ich šťastie inkasovali iba raz. V 36. minúte dorazil Lalancette puk za Cowleyho - 4:2.Hostia boli aj strelecky aktívnejší a v 49. minúte už zaostávali iba o gól, keď druhým gólom v zápase znížil fínsky obranca Ventelä. Nitrania sa okrem bránenia spoliehali na rýchle brejky. V 54. minúte mohol ukľudniť domácich Lantoši, no jeho strela švihom mierila nad. Michalovce skúsili dve a pol minúty hru bez brankára. Tlak, ktorý si vytvorili nebol dostatočný a gólom do prázdnej bránky spečatil siedmu výhru Nitry útočník Hrnka.