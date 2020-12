TEL: HK Poprad podľahol DVTK Jegesmedvék Miškovec v dohrávke 6. kola

HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)



Góly: 57. Erving (Tavi, Ulrych), 59. Handlovský (Drgoň, Haščák) - 1. Wolff, 36. Galanisz (Rokaly, Rauhauser), 37. Jordan (Revesz, Magosi), 60. Galanisz. Rozhodovali: Zák, Valach - Jurčiak, Tvrdoň, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Skokan (Pop.) 5 min. + DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



HK Poprad: Vošvrda – Repe, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Ulrych, Erving, Hudec – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Jevoš



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján – Wehrs, Szirányi, Wolff, D. Kiss, Rauhauser, Vojtkó, Láda – Jordan, Osterberg, Csányi – Magosi, Galanisz, Rokaly – Szalma, Révész, Páterka, Révész – Turbucs, Miskolczi, Lövei



Poprad 18. decembra (TASR) - Hokejisti Miškovca zvíťazili v dohrávke 6. kola Tipos extraligy na ľade HK Poprad 4:2. Hostia viedli ešte v 57. minúte 3:0, "kamzíci" sa dvoma gólmi vrátili do hry o body, no ich finiš prišiel neskoro. Hostia spečatili víťazstvo gólom do prázdnej bránky.Favorit zápasu boli hráči Popradu, ale lepší vstup mali hostia. Obranca Wolff zakončil svoj ofenzívny výpad ideálne a od 46. sekundy hostia viedli. O päť minút mali domáci možnosť presilovky, ale obrana Miškovca situáciu zvládla. Popradčania sa nevedeli dostať do gólových pozícií a obranu hostí v prvej tretine neprekvapili."Kamzíci" v druhej tretine zvýšili aktivitu, ale gólom sa neskončila ani sľubná šanca Mateja Paločka, na opačnej strane neuspel Jordan. Dôležitý moment priniesla 32. minúta. Kapitán Popradu Skokan narazil na mantinel Kissa, za čo dostal trest na 5 minút a do konca zápasu. Hostia dlhú presilovku zužitkovali na ďalšie dva góly. Najskôr Galanisz uspel dorážkou z ostrého uhla a Vošvrdu onedlho prekonal aj Jordan - 0:3.Domáci sa však nevzdávali a v tretej tretine sa snažili otočiť výsledok. V 50. minúte Haščák neuspel pred odkrytou bránkou, no v 57. minúte Taviho akciu dokončil jeho krajan Erving - 1:3. Po oddychovom čase domácich dostal menší trest Jordan a Popradčania presilovku využili, keď Drgoňovu strelu tečoval Handlovský - 2:3. Nabudení domáci sa pokúsili o hru bez brankára, no v nej hostia spečatili svoje víťazstvo, keď Galanisz strelou z vlastného pásma upravil na 2:4.