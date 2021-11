TEL: HK Poprad povedie kanadský tréner Neilson

Poprad 11. novembra (TASR) - Hokejistov HK Poprad povedie kanadský tréner Corey Neilson, ktorý nahradil Petra Mikulu. Jeho asistentmi budú Jozef Skokan a Radoslav Suchý. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



„Všetko sa udialo veľmi rýchlo, prešli iba tri dni od prvého telefonátu po môj príchod do Popradu. Prsty v ňom mal aj bývalý hráč Popradu a môj bývalý spoluhráč Matúš Petričko,“ povedal Neilson pre hkpoprad.sk.



"Kamzíci" sú po 15. kole na 9. mieste Tipos extraligy s 15-bodovou stratou na 1. miesto. "Som tu preto, aby sme vyhrávali. Poprad prešiel zlým obdobím, ale stále je to veľmi dobrý tím. Počul som iba pozitívne veci o klube, takže sa teším na víťazstvá. Ja som pozitívny človek a teším sa z tejto príležitosti. Bude to výzva, ale viem, že máme dobrý tím, ktorý ešte vyhrá veľmi veľa zápasov. Fanúšikom môžem sľúbiť, že budeme hrať rýchlo a tvrdo," poznamenal Neilson.



Pre 45-ročného kormidelníka pôjde o štvrtú trénerskú zastávku v Európe. Trénerskú dráhu začal v britskom klube Nottingham Panthers, v ktorom strávil záver hráčskej kariéry. V rokoch 2018-2021 tri sezóny viedol nemecký klub Lausitzer Füchse v druhej najvyššej súťaži. Ročník 2021/2022 začal ako hlavný tréner nórskeho klubu Manglerud. Na MS 2021 viedol tím Veľkej Británie.