TEL: HK Poprad prehral s DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:4

HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)



Góly: 15. Svitana (Haščák, Dalhuisen), 54. Haščák (Svitana) - 29. Magosi (Rokaly, Wehrs), 46. Rauhauser, 47. Rokaly (Flick, Jordan), 59. Szirányi (Rokaly). Rozhodovali: Žák, Hronský – J. Konc ml., D. Konc ml, vylúčení: 5:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, bez divákov



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Brejčák, Hudec, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Česánek – Haščák, Skokan, Vandas – Svitana, Zagrapan, Handlovský – Tavi, Preisinger, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Hajnik.



Miškovec: Adorján – Wehrs, Szirányi, Vas, Vojtkó, Rauhauser, Láda – Jordan, Flick, Egle – Rokaly, Galanisz, Magosi – Csányi, Lövei, Révész – Ritó, Miskolczi, Mattyasovszki.







Poprad 22. decembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad prehrali v 23. kole Tipos extraligy s DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:4.Poprad mal hosťujúcemu tímu čo oplácať. Miškovec tentoraz pod Tatry pricestoval s oklieštenou zostavou a počas celého zápasu improvizoval. Skúsený útočník Vas napríklad zaskakoval v obrane. Hostia ale dlho favoritovi zápasu odolávali. Na pripravenom Adorjánovi si v gólových šanciach vylámal zuby najprv Zagrapan a po ňom aj Matúš Paločko. Ten bol ale pri zakončení faulovaný a domáci preto hrali presilovú hru. V nej sa nechytateľne zblízka trafil Svitana a Poprad šiel do tesného vedenia - 1:0.Na druhý gól sa v Poprade čakalo do 29. minúty. Za vlastnou bránkou chyboval Erving a z následnej akcie sapodarilo vyrovnať. Z medzikružia napriahol Magosi a puk z jeho hokejky prepadol cez Vošvrdu za bránkovú čiaru. Domáci síce zvýšili obrátky, ale do vedenia sa nedostali. V 33. minúte skóroval Zagrapan, ale jeho gól neplatil pre posunutie bránky. Za úmysel bol hosťujúci brankár potrestaný dvomi minútami. Rovnovážny stav pretrval až do tretej tretiny.V nej vyšli maďarskému tímu presilové hry. Počas signalizovaného vylúčenia popradského hráča sa v 46. minúte od modrej čiary s prispením teču presadil Rauhauser - 1:2. Hostia tak pokračovali v početnej výhode. Puk pred domácu bránu zatiahol Egle a z neprehľadnej situácie ťažil dorážajúci Rokaly. Dva rýchle góly "kamzíkov" zaskočili. Hra sa im dlhší čas nedarila. Späť do hry ich vrátil v 54. minúte najlepší strelec ligy Marcel Haščák, keď vymietol pavučinu Adorjánovej bránky. O 30 sekúnd Poprad vďaka Vandasovi vyrovnal. Gól ale neplatil pre kontakt útočiaceho Dalhuisena s brankárom Miškovca. V závere zápasu sa množili vylúčenia na oboch stranách. Hostia Popradčanom ušli v oslabení a z dorážky Rokalyho úniku profitoval Szirányi. Poprad tak v priebehu štyroch dní už druhýkrát podľahol Miškovcu na domácom ľade. Domáci zároveň natiahli sériu prehier na číslo štyri.