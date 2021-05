TEL: HK Poprad už bez Preisingera

Poprad 21. mája (TASR) - Slovenský extraligový klub HK Poprad už nepočíta so službami 30-ročného hokejového útočníka Miroslava Preisingera. Informovala o tom oficiálna internetová stránka "kamzíkov".



Preisinger prišiel do Popradu počas sezóny 2019/2020 po krátkom pôsobení vo Zvolene. V ročníku 2020/2021 odohral celkovo 57 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 17 asistencií, 40 trestných minút a 4 plusové body. Za Poprad odohral celkovo 81 zápasov, v ktorých získal 35 bodov za 10 gólov a 25 asistencií. Po vypršaní kontraktu mu vedenie klubu nepredložilo ponuku na novú zmluvu.



"Chcel by som sa poďakovať fanúšikom za podporu a vedeniu klubu a všetkým ľuďom okolo za maximálne profesionálny a férový prístup počas oboch sezón, ktoré som strávil v Poprade," citovala Preisigera klubová webstránka.