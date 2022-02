TEL: HK Spišská Nová Ves zdolala HKM Zvolen 3:0

HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 5. Salituro (Rapáč, Atwal), 9. Kuru (Beaudry, Nieminen), 30. Salituro (Giľák, Malina). Rozhodovali: Štefik, Jobbágy - Šoltés, Ševčík, vylúčení: 8:9 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1000 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Atwal, Beaudry, Romaňák, Podlipnik, Ordzovenský, Česánek - Džugan, Salituro, Giľák - Rapáč, Kuru, Nieminen - Hamráček, Vartovník, Štrauch - Tomala, Vrábeľ, Ščurko

Zvolen: Rahm - Hain, Meliško, Roy, Djakov, Kubka, Hraško, Sládok - Puliš, Saracino, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen - Mikúš, Marcinek, Török - Chlepčok, Gubančok, Csányi

HC GROTTO Prešov - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Góly: 31. Charbonneau (Michnáč, Rajnoha) - 8. Žitný (Suja, Kukuča), 60. Erkinjuntti. Rozhodovali: Korba, Müllner - Junek, Knižka, vylúčení: 2:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 736 divákov.



Prešov: Bespalov – Rajnoha, Fekiač, Glazkov, Turan, Jendroľ, Novický, Bakala – Michnáč, Vas, Sýkora – Welychka, Čacho, Charbonneau – Šimun, Fekiač, Žilka – Ľalík, Zagrapan, Nauš

Michalovce: Vošvrda – Ross, Doherty, Macejko, Pavlin, Mihalik, Bokroš, Gajdoš – Faith, Cameranesi, Suja – Keränen, Buc Kukuča – Galbavý, Galamboš, Žitný – Mráz, Erkinjuntti, Przygodzki

Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 34. kole Tipos extraligy nad HKM Zvolen 3:0. Brankár Spišiakov Marcel Melicherčík dosiahol tretie čisté konto v sezóne.V piatkovom dohrávanom zápase 21. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce na ľade HC GROTTO Prešov 2:1. Víťazný gól strelil 28 sekúnd pred koncom fínsky útočník Antti Erkinjuntti.Spišiaci zvíťazili v predošlom vzájomnom zápase na zvolenskom ľade 6:4 a na majstra si verili aj v domácom prostredí. Na konečnom výsledku mal výrazný podiel ich vydarený úvod. Salituro ešte svoju prvú ofenzívnu akciu nedoviedol do gólového konca, ale v 4. minúte zakončil ofenzívnu akciu - 1:0. Spišiaci mali naďalej viac z hry a v 9. minúte sa strelou z ostrého uhla presadil Kuru - 2:0. Hostia sa nevedeli dostať do tempa, organizovaná hra Spišiakov im v prvej tretine robila problémy.V úvode druhej časti mali hostia dve presilovky, ale Spišiaci ich nepustili do vážnejšej šance. Naopak, do nádejných príležitostí sa v oslabení dostali Spišiaci. Od 30. minúty viedli domáci už 3:0, keď sa druhýkrát v zápase presadil Salituro. Zvolenčania sa gólovo do zápasu nevrátili ani v následnej presilovke, v ktorej sa neujali pokus Djakova ani Leskinena. Spišiaci mohli náskok zvýšiť počas 102-sekundovej presilovke o dvoch hráčov, ale Zvolenčania si poradili.V tretej tretine pribudlo vylúčených. Spišiaci umnou hrou kontrolovali svoj náskok a nepúšťali súpera k dorážkam a do vyložených šancí. Zvolenčania sa snažili o gól, ale Spišiaci v hektickom závere pomohli svojmu brankárovi k čistému kontu.Michalovčania otvorili skóre v 8. minúte, keď zužitkovali veľký tlak v presilovke. Suja pekne preniesol hru na druhú stranu klziska, kde stál pripravený Žitný a prekonal Bespalova. Následne Prešovčania prepli na vyššie obrátky, hostí však držal nad vodou brankár Vošvrda, ktorý dvakrát rozosmutnil Welychku. V 26. minúte mal obrovskú príležitosť Sýkora, opäť úradoval brankár Michaloviec. Ten sa zaskvel aj pri strele Fekiača a dorážke Šimuna. Mizéria domácich v zakončení pokračovala, na gól nepretavili ani prečíslenie 3 na 2. Pomohla im až presilovka o dvoch hráčov, ktorú v polovici stretnutia využil Charbonneau. V 37. minúte mohol hostí poslať do vedenia Žitný, ale Bespalova neprekonal. Nakloniť misky váh na stranu Prešova chcel Nauš, opäť však narazil na fantasticky chytajúceho Vošvrdu. Na opačnej strane Žitný "namazal" Bokrošovi, Bespalov bol pozorný. V 54. minúte spálil tutovku Vas, ktorý ako ďalší v poradí neuspel pred brankárom Michaloviec. Hostia ustáli tri oslabenia a 28 sekúnd pred koncom Erkinkuntti rozhodol o ich šťastnej výhre, keď upratal puk za Bespalova - 1:2.