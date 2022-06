TEL: HKM Zvolen angažoval amerického útočníka Huntebrinkera

Zvolen 15. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol 29-ročný americký útočník Michael Huntebrinker. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Huntebrinkerova kariéra sa do roku 2021 odvíjala v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v ECHL.



Sezónu 2021/2022 premiérovo strávil v Európe. Jej prevažnú časť odohral v drese Innsbrucku v medzinárodnej súťaži IHL. Odohral v nej 45 zápasov a so 47 bodmi za 13 gólov a 34 asistencií bol druhý v produktivite svojho tímu. Uplynulý ročník dohral v druhej najvyššej švajčiarskej súťaži. Vo farbách HC La Chaux-de-Fonds mal v 13 stretnutiach bilanciu 5 gólov a 7 asistencií.