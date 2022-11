TEL: HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 4:7 v 19. kole

HKM Zvolen – HC ´05 Banská Bystrica 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)



Góly: 27. Šiška (Hecl, Zuzin), 31. Huntebrinker (Sideroff), 36. Stupka (Hain, Šiška), 36. Marcinek (Viedenský, Zuzin) – 3. Harris (Gachulinec), 10. Gennaro (Minárik), 12. Haščák (Pecararo, Gachulinec), 33. Petriska (Takáč, Gachulinec), 43. Kytnár, 51. Pecararo (Harris), 60. Takáč (Harris, Pecararo). Rozhodovali: D. Konc st., Korba – Janiga, Durmis, vylúčení na 2 min: 5:8, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 3318 divákov.



Zvolen: Paterson (12. Trenčan) – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hain, Sládok, S. Barcík – Jedlička, Langkow, R. Bondra – Sideroff, Huntebrinker, Hecl – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Stupka, Šiška, Csányi



Slovan: Correau – Mackenzie, Beňo, J. Valach, Maier, Golian, Sersen, Gachulinec – Pecararo, Harris, Takáč – Fominych, Gennaro, Haščák – Matoušek, Kytnár, Minárik – Dej, Preissinger, Petriska



Zvolen 20. septembra (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali v 19. kole Tipos extraligy na svojom štadióne s bratislavským Slovanom 4:7. Prišli tak o deväťzápasovú sériu na domácom ľade bez prehry.Pod Pustým hradom sa hral kvalitný a útočný hokej. Do vedenia išli v oslabení hostia únikom Harrisa. Domáci nevyužili ani početnú výhodu o dvoch hráčov a pykali. Presilovku na opačnej strane využil Slovan vďaka gólu Gennara z kruhu. V dvanástej minúte vyhnal zo zvolenskej bránky Patersona pohotovou strelou z ľavej strany Haščák. Medzi žrde išiel Trenčan, ktorý vychytal zoči-voči Pecarara. Na začiatku druhej tretiny nevyužil trestné strieľanie Haščák a domáci trestali. V presilovke o dvoch hráčov tvrdo vypálil z kruhu Šiška. Na 2:3 znížil Huntebrinker z medzikružia, ale Bratislavčania odpovedali premiérovým extraligovým gólom Petrisku z dorážky. Rovnako z dorážky sa na druhej strane presadil Stupka a na 4:4 vyrovnal o 44 sekúnd spomedzi kruhov voľný Marcinek. Lenže na začiatku tretej tretiny rozhodcovia neposúdili zákrok hostí na Sládka ako nedovolený a z protiútoku zakončil efektne Kytnár – 4:5. Zvolen sa snažil vyrovnať, ale po chybe sa dostal do úniku Pecararo a bolo 4:6. Zdramatizovať ešte mohli duel Sideroff, ktorý nepremenil trestné strieľanie, a Viedenský, ten trafil do žŕdky. Napokon 37 sekúnd pred koncom stanovil konečný stav na 4:7 do prázdnej bránky Takáč.