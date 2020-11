TEL: Hokejisti DVTK Miškovec zvíťazili nad MHk 32 Liptovský Mikuláš

DVTK Jegesmedvék Miškovec - MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2 (4:1, 3:0, 0:1)



Góly: 2. Magosi (Osterberg, Galanisz), 6. Egle (Wehrs, Vas), 10. Galanisz (Rauhauser), 13. Jordan (Rokály, Szirányi), 31. Rokály (Szirányi), 34. Rauhauser (Láda, Flick), 38. Osterberg (Csányi, D. Kiss) - 16. Surový (Lištiak, Uhrík), 48. Štrauch (Pavúk, Okuliar). Rozhodovali: Snášel, Stano - Bogdaň, Janiga, vylúčení: 11:12 na 2 min, navyše: Láda 10 min za vrazenie na mantinel, 5+DKZ za hrubosť - Bača, Mezovský a Uhrík všetci 10 min za hrubosť, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 460 divákov.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: B. Kiss - Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Rauhauser, Láda, Vojtkó - Egle, Vas, Flick - Magosi, Galanisz, Csányi - Jordan, Osterberg, Rokály - Reszegh, Miskolczi, Ritó - Révesz



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kozel (10. Krasnovský, 41. Kozel) - Kurali, Nemec, Petran, Pavúk, Bača, Mezovský, Droppa, Parobek - Rudolf Huna, Oško, Štrauch - Michalík, Okuliar, Hamráček - Surový, Lištiak, Uhrík - M. Matoušek, Toma, Haluška

Miškovec 10. novembra (TASR) - Hokejisti DVTK Jegesmedvék Miškovec zvíťazili v utorňajšom zápase 11. kola Tipos extraligy doma nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2, dosiahli prvý triumf v sezóne a figurujú na 10. mieste. Liptáci nevyhrali ani v siedmom zápase v prebiehajúcom ročníku a s nulou na konte sú na chvoste tabuľky.Úvodná tretina odštartovala vo vysokom tempe hlavne zo strany domácich, ktorí na súpera vyleteli a za desať minút mu nasádzali tri góly. Výrazne tomu pomohlo vylúčenie Liptákov za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche už v prvej minúte. Hráči Miškovca ho využili už po 27 sekundách, Osterberg tečoval Galaniszovu strelu, Kozel ju vyrazil len pred Magosi a ten dorazil puk do odkrytej bránky. V 6. minúte našiel Wehrs šikovnou prihrávkou pred bránku voľného Eglea a bolo 2:0 a keď v 10. min premenil Galanisz samostatný nájazd, Kozla vymenil v bránke hostí Krasnovský. Ani on si však neudržal čisté konto dlho. V 13. minúte predviedol parádnu zadovku Rokály a Jordan zvýšil na 4:0. Liptáci aspoň znížili v 16. minúte, keď mal na pravom kruhu veľa času Surový a trafil pod brvno - 4:1.V druhej tretine bola už hra vyrovnanejšia a viacero dobrých šancí si vypracovali aj hosťujúci hokejisti. Počas úvodnej presilovky sa im to síce veľmi nevydarilo, no potom musel brankár B. Kiss vyriešiť niekoľko nebezpečných situácií. Po góle volali najmä šance Ru. Hunu a Lištiaka v polovici tretiny. Brankár domácich si však podaril a následne sa potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš. Miškovec zavrel súpera na dlhší čas v pásme a po skrumáži pred bránkou sa v 31. minúte presadil Rokály. V 34. minúte bolo už 6:1, keď Krasnovský lacno pustil za chrbát strelu od mantinelu z hokejky Rauhausera, ktorý si tak osladil premiéru v Miškovci. V 35. minúte neuznali rozhodcovia gól Tomovi pred hru vysokou hokejkou a krátko pred koncom tretiny zvýšil už na 7:1 Osterberg.Liptáci poslali na poslednú tretinu do bránky opäť Kozla, ktorý sa hneď musel brániť početnej presile domácich. Veľké šance mali Vas a Galanisz, ale skóre sa nemenilo. V ďalších minútach sa duel už len dohrával, hokejisti Miškovca sa už nehrnuli dopredu a tempo upadlo. V 48. minúte skorigoval skóre Štrauch, ale aj to bola ojedinelá akcia hostí. Príliš toho neukázali ani počas dvoch presiloviek. V závere sa ešte strhla väčšia šarvátka s tromi pästnými súbojmi, všetky vyhrali Liptáci, no na výsledku sa už nič nezmenilo a tak si hostia pripísali siedmu prehru v rovnakom počte zápasov. Miškovec ukončil šesťzápasovú sériu prehier a dosiahol prvý triumf v sezóne.