TEL: Hráči HC 07 Detva zdolali HKM Zvolen 3:1 v 23. kole

HC 07 WPC Koliba Detva - HKM Zvolen 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 39. Sýkora (Gachulinec, Downing), 41. Lalík (Sýkora), 60. Valent - 14. Kelemen (Betker, Helewka). Rozhodovali: Kalina, Korba - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 8:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



HC 07 WPC Koliba Detva: Sholl – F. Fekiač, Korím, Rais, Rymsha, Gachulinec, Lalík, Bakala, Jendroľ - Ščurko, V. Fekiač, Ľupták - Charbonneau, Čacho, Cox - Downing, Valent, Sýkora - Halama, Klíma, Askarov



HKM Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Ďuriš, Meliško - Puliš, Mikúš, Bondra - Nuutinen, Helewka, Zuzin - Kelemen, Tibenský, Stupka - Chlepčok, Gubančok, Marcinek



Detva 22. decembra (TASR) - Hokejisti HC 07 WPC Koliba Detva zdolali v utorkovom dueli 23. kola Tipos extraligy HKM Zvolen 3:1 a posunuli sa v tabuľke na piatu priečku. Domáci prehrávali v derby od 14. minúty po presnom zásahu Miloša Kelemena, ale tromi gólmi dokázali otočiť skóre, víťazný strelil na začiatku tretej tretiny Lukáš Lalík. HKM zostal v tabuľke na treťom mieste.Prvá tretina derby medzi Detvou a Zvolenom priniesla pútavý hokej so šancami na oboch stranách. Domáci si vypracovali prvú veľkú príležitosť v 7. min, keď sa dostali do prečíslenia Čacho a Cox, druhý menovaný však nedokázal presne zakončiť. Hostia odpovedali strelou Melancona, ktorú vyrazil ramenom brankár Sholl. Zvolen sa ujal vedenia v 14. min v presilovke, po strele Betkera vyrazil Sholl puk na Kelemena, ktorý ho poslal do odkrytej bránky - 0:1. V závere tretiny mohol zvýšiť náskok hostí Stupka, no trafil iba hornú žŕdku.V druhom dejstve dominovali defenzívy, aktívnejší boli domáci hráči. Vyrovnať mohol Cox, ktorý dorážal puk po strele Charbonneaua, Rahm predviedol dva bravúrne zákroky. V polovici stretnutia brankár HKM nedovolil skórovať zblízka ani V. Fekiačovi. V 36. min zabudla obrana Detvy na Stupku, ktorého našiel medzi kruhmi presnou prihrávkou Kelemen, vyznamenal sa Sholl. Domácim sa podarilo vyrovnať v 39. min, keď v početnej výhode Gachulinec prenechal puk Sýkorovi, ktorý od modrej čiary prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste - 1:1.Detva sa v tretej časti pustila s vervou do súpera a odmenou jej bol druhý gól, keď Sýkora našiel prihrávkou na ľavej strane voľného Lalíka, ktorý prekonal Rahma. Zvolenčania sa snažili kontrovať, no stál proti nim pozorný Sholl. Vyrazil strelu Zuzina, neuspel pred ním Nuutinen a ani Mikúš, ktorý z ideálnej pozície netrafil domácu bránku. Na opačnej strane mohol v 56. min rozhodnúť Čacho, jeho bekhend skončil na Rahmovi. HKM to v závere skúsil bez brankára, no vyrovnať sa mu už nepodarilo, naopak skóre spečatil na 3:1 do prázdnej bránky Valent.