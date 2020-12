TEL: Hráči MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolali HC‘05 Banská Bystrica 6:4

HC‘05 Banská Bystrica – MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)



Góly: 1. Mistele (Faško-Rudáš, Breton), 7. Mistele (Winquist), 9. Lamper (D'Aoust, J. Sukeľ), 39. Breton (Faško-Rudáš, Drew) – 4. Rudolf Huna (Štrauch), 18. Matej Bača (Robertson, Uhrík), 25. Robertson (M. Surový, Štrauch), 28. McShane (Valtola, Rudolf Huna), 49. Jesus (Lištiak, Portokalis), 60. Hamráček. Rozhodovali: T. Orolin, Výleta – Vyšný, M. Orolin, vylúčení na 2 min.: 3:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 25. Belányi za Vaya (B. Bystrica), bez divákov.



Zostavy:



HC '05: Vay (25. Belányi) – Drew, Ďatelinka, Breton, Crevier-Morin, Žiak, Demo – Lamper, D'Aoust, J. Sukeľ – Faško-Rudáš, Winquist, Mistele – Vybíral, Tamáši, Kabáč – Melcher, Šimun, Výhonský



MHk32: Kaarlehto – Pavúk, Robertson, Valtola, Petran, Jesus, Mezovský, Rusina, S. Droppa – Rudolf Huna, M. Surový, Štrauch – Michalík, Lištiak, Hamráček – Tullio, McShane, Portokalis – Matej Bača, Uhrík, Haluška







Banská Bystrica 22. decembra (TASR) - Hokejisti HC‘05 Banská Bystrica prehrali v 23. kole Tipos extraligy s MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:6.Prvá tretina bola bohatá na góly. Skóre otvoril Mistele v 43 sekunde, keď si spoza bránky nakorčuľoval pred ňu a nekompromisne zakončil. Liptáci vyrovnali skúseným Rudolfom Hunom. Ten najprv z pravej strany dobre preveril Vaya, no prekonal ho o pár sekúnd neskôr pre zmenu z ľavého kruhu presnou strelou k vzdialenejšej žrdi – 1:1. V siedmej minúte hokejisti spod Urpína opäť viedli, keď sa z dorážky presadil pred bránkou znovu Mistele a o ďalšie dve minúty zvyšoval Lamper na dvakrát z asi dvoch metrov – 3:1. Bystrický legionár Winquist následne nevyužil nájazd na Kaarlehta a v dvoch presilovkách v rade nenašli na neho recept ani Mistele, Breton, Drew a Žiak. 'Barani' za to pykali, keď si z trestnej lavice nakorčuľoval Robertson, zachytil vyhodený puk, priťukol ho Matejovi Bačovi a ten sa šikovne preštrikoval i bekhendom zakončil. Na prestávku tak išli oba tímy za stavu 3:2.Na začiatku druhej tretiny útočník HC '05 D'Aoust mieril do žŕdky, na opačnej strane sa Tulio nepresadil zoči – voči Vayovi a ani Portokalis z dorážky. Vyšlo to až Robertsonovi, ten od modrej vyslal poriadny náprah a gólom na 3:3 vyhnal maďarského legionára z bránky, nahradil ho Belányi. Ten sa však nestihol ani poriadne rozohriať a kapituloval po nevyužitej presilovke svojho tímu. Z kruhu nahadzoval puk Valtola a zblízka ho tečoval McShane – 3:4. Početnú výhodu potom nevyužili ani hostia, v nej mali najprv prečíslenie 'barani', nepresadil sa Tamáši, v podobnej situácii na druhej strane neskóroval Tullio. Tlak Banskej Bystrice sa s pribúdajúcimi minútami stupňoval. D'Aoust neposlal puk do odkrytej bránky, no v hre piatich proti trom sa podarilo prestreliť Kaarlehta Bretonovi z medzikružia, keď získal vyrazený puk po predchádzajúcej nevyužitej šanci Faška-Rudáša. Bolo tak 4:4.V úvode tretieho dejstva nezužitkovali hokejisti spod Urpína presilovku, v nej mal slušné možnosti D'Aoust. Po nej zaujal pekný prienik J. Sukeľa, ale ani on nemenil nerozhodný stav. Liptáci mali príležitosť po úniku Hamráčka z pravej strany, už tiesnený nemieril presne. Obe mužstvá sa snažili streliť dôležitý piaty gól, podarilo sa to napokon hosťujúcemu Jesusovi po závare pred bránkou Belányiiho. Pre 'baranov' mohlo byť ešte horšie, lebo v tutovke sa ocitli Štrauch s Uhríkom, situáciu zažehnal i Drew a následne Mikulášania nevyťažili nič ani z dvoch presiloviek po fauloch Ďatelinku. Hamráček medzitým nedokázal pridať šiesty zásah tímu z ďalšieho úniku. V závere hrali 'barani' v šiestich bez brankára, no nedokázali vyrovnať, naopak inkasovali po aktivite Hamráčka.