TEL:Humenčania chceli len čo najlepší výsledok, Valach hovorí o fiasku

Humenné 23. decembra (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné sa v piatkovom 28. kola Tipos extraligy postarali pred vlastnými fanúšikmi o malý vianočný zázrak. Zdolali totiž lídra tabuľky zo Spišskej Novej Vsi 6:3 v oklieštenej zostave a bez najväčších opôr. Hostia v zápase doplatili na nedisciplinovanosť, keď zaznamenali až 9 dvojminútových trestov.



Len málokto by pred zápasom predpovedal víťazstvo Humenného nad lídrom tabuľky o 3 góly. Už po debakli 0:6 na ľade Popradu zo stredy hovoril tréner nováčika Martin Štrba o viróze v tíme. Tá sa neskôr ešte viac rozšírila, Humenčania žiadali zväz o preloženie stretnutia, no kladnej odpovede sa nedočkali. Po zápase to ale ľutovať určite nemusia. "My sme chceli uhrať čo najlepší výsledok. Predsa, nastúpili sme v oklieštenej zostave, ale zvládli sme ho veľmi dobre. Sme radi, že sme mohli potešiť fanúšikov takto pred sviatkami. Hostia mali možno herne navrch, avšak vyšli nám presilovky, ktoré rozhodli o výsledku," hovoril po zápase štvorbodový humenský útočník Jakub Linet, ktorý k presnému zásahu pridal aj tri asistencie. Len nedávno zdolal nováčik na svojom ľade Košice, ktoré boli v tom čase na čele tabuľky. Teraz sa situácia zopakovala a odskákali si to Spišiaci.



"Doma hráme asi lepšie ako vonku. Je tu výborná atmosféra, ženú nás dopredu skvelí fanúšikovia, ktorí aj dnes prišli v hojnom počte, za čo im ďakujeme. Spraví to veľmi veľa, keď hráč počuje podporu z tribún," nevedel si vynachváliť atmosféru na humenskom štadióne center prvej formácie domácich. Gólom do siete Melicherčíka sa stal Linet najlepším strelcom Humenného v tejto sezóne s jedenástimi gólmi na konte. "Neočakával som to. Zvyčajne som mal v tíme aj iné úlohy. Prišiel som do Humenného, aby som zabojoval o väčší priestor na ľade a som rád, že ho dostávam a môžem sa aspoň takto za to odvďačiť," zakončil svoje rozprávanie hokejista, ktorý sa ešte na konci uplynulej sezóny tešil zo zisku majstrovského titulu v Košiciach.



Veľmi ťažko sa hodnotil duel kapitánovi hostí Jurajovi Valachovi, ktorý na pozápasovom rozhovore len krútil hlavou nad nedisciplinovanosťou jeho spoluhráčov. "Fiasko z našej strany od každého jedného hráča. Začalo to nedisciplinovanosťou v prvej tretine, pokračovalo v druhej a vyvrcholilo v tretej. Za mňa osobne toto už prekračuje všetky zdravé hranice. Hrať druhú tretinu viac ako polovicu času v oslabení, to je silná káva," neskrýval rozhorčenie. Aj napriek tomu, že sú naďalej hokejisti Spišskej Novej Vsi na čele tabuľky, sami vedia, že to nie je taký herný prejav ako by si predstavovali. "Ťažko sa mi hľadajú slová, pretože keď si spomeniem na to ako sme hrali, dominovali a herný prejav bol taký, že sa na to dalo pozerať, tak teraz je z toho všetkým slušne povedané nevoľno. Budeme si musieť urýchlene sadnúť aj s vedením, pretože takto sa ďalej nedá pokračovať," konštatoval. O kríze však hovoriť nechcel.



"Hneď by som to nenazýval kríza. Myslím si, že ak by sme dali dokopy našu disciplínu, tak tento zápas by takto v živote nevyzeral. Nemôžeme sa na nikoho vyhovárať a je smutné, že toto sme predviedli v záverečnom zápase pred Vianocami," pokračoval kapitán tímu pod vedením trénera Vlastimila Wojnara. V ďalšom zápase čakajú jeho tím Košice a neskôr vonku Michalovce, teda rovnako tímy z popredných miest tabuľky. "Budeme sa musieť pripraviť, lebo s disciplínou a hrou, ktorú predvádzame môžeme akurát tak plakať pred vlastnými divákmi a oni si to naozaj nezaslúžia," zakončil Valach.