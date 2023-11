TEL: Humenčania sú po piatich prehrách za sebou frustrovaní

Zvolen 1. novembra (TASR) – Hokejisti Humenného si v 15. kole Tipos extraligy pripísali na svoje konto piatu prehru za sebou. Vo Zvolene podľahli domácemu HKM 3:4. Po debakli v Michalovciach zaknihoval nováčik štyri tesné prehry s Košicami, Slovanom, Banskou Bystricou a Zvolenom, pričom v Bratislave bodoval za remízu v riadnom hracom čase. O to viac Humenčanov škrú posledné neúspešné výsledky.



"Prehry sú tesné, o to viac to mrzí. Chlapci sú frustrovaní. Mohli sme aj predtým s Bystricou i teraz vo Zvolene pokojne bodovať. Nehovorím o troch bodoch, ale nejaký bodík sme si mohli odniesť, tak ako z Bratislavy proti Slovanu dve kolá predtým. Verte, či nie, ale pre tých našich chlapcov by to bola vzpruha. Je to teraz veľmi ťažké prehrávať takto tesne,“ opísal neutešenú situáciu asistent trénera Humenného Ivan Boržík, ktorého mohol potešiť sympatický výkon svojich zverencov vo Zvolene, aj keď nebodovali. „Odohrali sme veľmi dobré stretnutie. Poznáme silu Zvolenčanov, vedeli sme, že po prehre so Slovanom doma si nebudú chcieť zobrať body v súboji s nami. My sme siahali na nejaké body, dvakrát sme viedli, mali sme šance, ale nepremenili sme ich. Z individuálnych chýb sme dostali góly. Tvrdou prácou a disciplinovanosťou sa môžeme z toho dostať. Iba to nám môže pomôcť a zachrániť túto sezónu,“ dodal.



Humenné je po 15. kolách Tipos extraligy na poslednej dvanástej priečke v tabuľke s deviatimi bodmi. Na predposledný Trenčín stráca nováčik už sedem bodov. „V niektorých zápasoch nám chýba trošku šťastia, hlavne v domácich zápasoch hráme dobre a triafame žŕdky. Chýba nám povestné šťastíčko. Dúfam, že sa to v najbližších zápasoch obráti a budeme zvierať body,“ nádeja sa po piatich prehrách v rade humenský útočník Dávid Šoltés, ktorý vo Zvolene jeden gól strelil a pri ďalšom asistoval. K duelu pod Pustým hradom ešte poznamenal: „Veľká škoda, chceli sme to dotiahnuť aspoň do predĺženia, aby sme odišli zo Zvolena s nejakými bodmi. Chýbajú nám skúsenosti. Musíme zvládať momentum na svojej strane, využiť toho, zatlačiť súpera, no stal sa pravý opak.“



V Humenskej šatni napriek piatim prehrám hráči nevešajú hlavy. Veria, že neutešená situácia sa dá ešte zvrátiť. „Snažíme sa myslieť pozitívne. Od tých dobrých zápasov sa chceme odpichnúť a hlavne hrať dobre zo zabezpečenej obrany. Ak to tak bude, môžeme zbierať body,“ prízvukuje 28-ročný krídelník Šoltés.