Jacobs a Štefančík zamierili do HC Košice

Košice 15. februára (TASR) - Káder hokejistov HC Košice sa v záverečný deň prestupového obdobia rozšíril o útočníkov Colina Jacobsa a Marcela Štefančíka. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 28-ročného Kanaďana Jacobsa pôjde o druhé pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži. V sezóne 2019/2020 odohral 24 zápasov za HK Poprad a získal v nich 15 kanadských bodov. V doterajšom priebehu ročnía 2020/2021 nemal pôsobisko. "Na súpiske máme troch brankárov, desať obrancov a 18 útočníkov, čo je dostačujúci počet pre záverečnú časť sezóny. Do tímu sme hľadali jedného skúseného útočníka, ktorý už má skúsenosti so slovenskou extraligou a typologicky by mohol nahradiť zraneného Chrisa Langkowa. Voľba padla na Colina, ktorý bude využiteľný pred bránkou súpera a na zodpovednú prácu v treťom útoku," povedal tréner a športový manažér HC Košice Jan Šťastný.



Pre Štefančíka, ktorý oslávi 18. februára 18. narodeniny, pôjde v prípade štartu v slovenskej extralige o premiéru medzi mužmi. "Marcel nás kontaktoval po tom, čo boli vinou pandémie a opatrení ukončené všetky mládežnícke súťaže vo Švédsku. Poprosil nás, či by mohol s nami trénovať. Po niekoľkých týždňoch sme sa rozhodli, že mu v tejto neľahkej situácii podáme pomocnú ruku a dáme mu šancu v A-tíme, keďže ide o talentovaného slovenského reprezentanta z ročníka 2003," uviedol Šťastný.



Novinkou z košického klubu je aj uvoľnenie útočníka Andreja Kissa na hosťovanie do Liptovského Mikuláša.