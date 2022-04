TEL: Július Koval skončil na poste športového manažéra B. Bystrice

Banská Bystrica 12. apríla (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica ukončilo vzájomnú spoluprácu so športovým manažérom Júliusom Kovalom. "Barani" o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.



Tridsaťjedenročný Koval pôsobil na pozícii športového manažéra od sezóny 2015/2016. Mal výraznú zásluhu na úspechoch klubu, počas jeho manažérskej éry získali Bystričania tri majstrovské tituly za sebou (2017, 2018, 2019). Pričinil sa o angažovanie viacerých špičkových hráčov, napríklad Kanaďana Matthewa Maioneho, ktorý v sezóne 2016/2017 stanovil ligový rekord v počte získaných bodov obrancu. V tomto extraligovom ročníku vypadla Banská Bystrica vo štvrťfinále play off, v ktorom prehrala s úradujúcim majstrom HKM Zvolen 1:4 na zápasy.



"Roky práce priniesli svoje ovocie a aj keď sa naše cesty rozchádzajú, touto cestou by sme radi Júliusovi poďakovali za všetko, čo urobil pre hokej v Banskej Bystrici a prajeme mu v jeho ďalších kariérnych krokoch, ale aj v jeho osobnom živote veľa úspechov," píše sa na webe banskobystrického klubu.