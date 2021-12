TEL: Kabáč dosiahol osobné maximum, Výhonský kúsok od prvého hetriku

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice v utorkovom vloženom zápase 46. kola Tipos extraligy po prvý raz v sezóne strelili viac ako štyri góly. Posledný Liptovský Mikuláš zdolali 8:1, pričom polovicu presných zásahov obstarala prvá útočná formácia Výhonský, Tamáši, Kabáč, ktorá bola v zápise vedená ako tretia. Najproduktívnejší bol Michal Kabáč. Strelil jeden gól a pri ďalších troch asistoval.



„Nebolo to také hladké, ako by sa zdalo. Hlavne sme dobre zachytili úvod, kde sme prvých štrnásť minút nepustili súpera k ničomu. Dali sme do prestávky dva góly, po nej pridali ďalšie a zápas bol už za stavu 4:0 rozhodnutý. Súper sa síce ešte snažil, vytváral si v druhej tretine miestami tlak, ale nám to už išlo a skoro zo všetkého sme dali gól,“ rozhovoril sa po výhre nad Mikulášom Kabáč, pričom priznal, že štyri dosiahnuté body v jednom zápase doposiaľ ešte nezaknihoval: „Moje štyri body sú mojim osobným maximom v zápase, doposiaľ som mal najviac tri. Nebudem klamať. Je to však aj v tom, že naša lajna hrá najdlhšie spolu, od začiatku sezóny, a bolo to vidno na ľade. Komunikujeme medzi sebou a prinieslo to ovocie. Teší ma, že sme sa dnes tlačili do bránky, strieľali sme a z toho pramenil takýto výsledok. Mne to tam tiež padlo, celá naša lajna sme robili to, čo sme mali a z toho pramenila naša produktivita. Pochváliť však chcem všetky štyri lajny, každá jedna sa presadila.“



Dva góly strelil krídelník Banskej Bystrice Alex Výhonský. Celkovo si pripísal tri body, avšak prvý hetrik v najvyššej súťaži zatiaľ nezaznamenal. „Mal som našliapnuté aj na prvý hetrik v najvyššej súťaži, no aspoň nemusím platiť nič do banku v šatni,“ smial sa po zápase, pričom netajil spokojnosť s výsledkom a ani s produktivitou formácie, v ktorej pôsobí: „Bol to jeden z tých zápasov, ktorý sme potrebovali, hlavne my v našom útoku. Teší nás to všetkých. V prvom rade cítime všetci v našom útoku dôveru trénera, čo je dôležité pre každého jedného hráča. Ak cíti hráč dôveru, má priestor na ľade, tak sa uvoľní. Naša lajna funguje už z predošlej sezóny, teraz ma väčší priestor a snažíme sa to zužitkovať, odvďačiť sa trénerovi za dôveru. Sme zohratí. Vieme, čo sa od nás čaká a snažíme sa využiť prednosti, ktoré máme.“



Tretím do partie je center Alex Tamáši. Pri výhre nad Liptákmi si pripísal na svoje konto tri kanadské body za gól a dve asistencie. „Konečne nám to tam padalo. Myslím si, že sme dominovali celý zápas, hrali sme zväčša u nich v pásme. Súper mal šance iba po nejakých našich chybách, alebo po zvoľnení z našej strany. Bol to výborný zápas,“ hovoril 23-ročný odchovanec bystrického hokeja. Útok legionárov Banskej Bystrice Fossier, Berger, Ščerbak zaostáva za očakávaniami. Strelecky sa mu nie príliš darí a proti Liptovskému Mikulášu to nebolo ideálne ani po hernej stránke. Tréner ´baranov´ Ivan Droppa k tomu uviedol: „Čo sa týka produktivity, tak možno je to tak, že sa tomuto útoku nedarí ideálne, ale keď nejde jednému, musí pomôcť druhý a to sa teraz udialo. Tým, že sú legionári, tak sa čaká od nich viac a možno si pripúšťajú väčší tlak na seba než by bolo treba. Ja však stále verím, že Nikita, Chase a Mitch sa do toho znovu dostanú a ukážu čo je v nich z hľadiska ofenzívy.“