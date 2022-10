TEL: Kanaďan Tourigny bude hrať za Trenčín, v tíme je už 8 legionárov

Trenčín 12. októbra (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Trenčín pribudol kanadský obranca Miguel Tourigny. Po jeho príchode je na súpiske "vojakov" už osem legionárov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi. Klub informoval o akvizícii na sociálnych sieťach.



Tourigny prešiel uplynulým draftom NHL, keď si ho v poslednom 7. kole vybral klub Montreal Canadiens, ktorý predtým siahol aj po Slovákoch Jurajovi Slafkovskom a Filipovi Mešárovi. S angažovaním 20-ročného obrancu Dukle pomohol aj slovenský skaut Canadiens Michal Krúpa. Tipos extraliga bude pre neho prvou mužskou súťažou, uplynulé sezóny strávil v kanadskej juniorke QMJHL.



Na súpiske Dukly je po príchode Tourignyho osem legionárov, okrem neho aj Connor Lacouvee, Phil Pietroniro, Patriks Ozols, Petr Ulrych, Rob Flick, Frenks Razgals a Joakim Thelin.



Po neuspokojivom štarte do sezóny v klube skončil švédsky útočník Nicklas Heinerö, slovenský obranca Jakub Chromiak zamieril do tímu Sudbury Wolves v kanadskej juniorskej súťaži OHL.