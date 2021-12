Kaskinenovi chýbajú góly kľúčových hráčov: Vyhral lepší tím

Na snímke uprostred brankár Nikita Bespalov (Prešov), vľavo v tmavom Jakub Cibák (Košice) v 28. kole Tipos extraligy HC Košice - HC GROTTO Prešov v Košiciach 22. decembra 2021. Foto: TASR – František Iván

Na snímke gólová radosť hráčov Prešova v 28. kole Tipos extraligy HC Košice - HC GROTTO Prešov v Košiciach 22. decembra 2021. Foto: TASR – František Iván

Košice 23. decembra (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zdolali Košice druhýkrát v sezóne a po víťazstve 4:2 sa v tabuľke Tipos extraligy dotiahli práve na "oceliarov". Zatiaľ čo Prešovčania nadviazali na výkony a výsledky z nedávnych zápasov, Košičania zaostali za vlastnými očakávaniami.Pre hráčov Košíc bola prehra s Prešovom tretia za sebou a z predchádzajúcich ôsmich zápasov vyhrali len dva.uviedol tréner HC Košice Kalle Kaskinen.Debut v košickom drese absolvoval 31-ročný útočník Jakub Linet. Klub ho získal v rámci striedavých štartov, v košických farbách by mal byť do konca prestupového obdobia, ktoré je v polovici februára 2022. Tréner "oceliarov" Kalle Kaskinen nasadil Lineta do tretej formácie s Michalom Mrázikom a Pavlom Klhůfkom a využil ho aj v oslabeniach.povedal Jakub Linet.Prešovčania v košickej Steel aréne nadviazali na predošlý vzájomný zápas, v ktorom súpera doma zdolali 3:2.uviedol tréner HC GROTTO Prešov Ernest Bokroš.Ideálnym spôsobom oslávil svoje 20. narodeniny útočník Prešova Tomáš Nauš. V 3. minúte otvoril skóre po efektnej individuálnej akcii, ktorou naštartoval hostí k tretiemu víťazstvu za sebou.poznamenal mladší z bratov Naušovcov, ktorí sa podpísali pod všetky štyri góly Prešova. Starší Aurel mal bilanciu 1 gól a 2 asistencie.dodal Aurel Nauš.