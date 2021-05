TEL: Klempa sa vrátil do extraligy, podpísal zmluvu s HC Nové Zámky

Nové Zámky 21. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Klempa podpísal zmluvu s HC Nové Zámky. "Má prirodzený rešpekt v kabíne, pritom ani nemusí zvýšiť hlas. To je presne to, čo do mužstva potrebujeme," povedal tréner Novozámčanov Gergely Majoross pre klubovú webstránku.



Pre 37-ročného krídelníka ide o návrat do slovenskej extralige po sezóne, ktorú strávil v drese rumunského Brašova. V rokoch 2017-2020 odohral tri sezóny v drese MAC Budapešť, z toho dva ročníky v najvyššej slovenskej súťaži. Počas nich patril k produktívnym útočníkom tímu, ktorý viedol práve Majoross. "Pracoval som s Tomášom niekoľko rokov, poznám ho dosť dobre. Je to výnimočná osobnosť a hráč, ktorý zo seba vždy vydá všetko. Na ľade je jeho silná stránka korčuľovanie, ale za jeho najväčšiu prednosť považujem to, že jeho hra nemá slabé miesta. Okrem rovnovážneho počtu je využiteľný na presilovky, samostatné nájazdy, ale aj oslabenia, čiže je to naozaj všestranný hráč. V momentálnej situácii, keď prišlo k veľkej obmene mužstva, má jeho podpis veľkú hodnotu,“ povedal Majoross.



Klempova doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v zahraničných kluboch, do roku 2014 pôsobil v nižších zámorských súťažiach. V slovenskej extralige obliekal aj dres Piešťan v sezóne 2014/2015.