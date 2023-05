TEL: Kluby PHL sú jednotné, extraligu si chcú riadiť sami

Banská Bystrica 12. mája (TASR) – Slovenskú hokejovú Tipos extraligu si chce aj v nasledujúcej sezóne riadiť väčšina klubov samostatne. Potvrdil to na piatkovom tlačovom brífingu zástupca Profesionálnej hokejovej ligy (PHL) ako strešnej organizácie najvyššej slovenskej súťaže a zároveň prezident HC ´05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš.



Až deväť klubov tejto organizácie zastáva názor, aby si marketing a obchod riadili kluby sami a rovnako tak spadalo pod PHL aj športovo technické riadenie Tipos extraligy. "Nie sme síce oficiálne zaregistrovaní pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF, treba však povedať, že PHL je ako občianske združenie riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, je športovou organizáciou a spĺňa všetky náležitosti, aby si mohlo ligu organizovať. Nemá žiadne právne prekážky. Je tu otázka transferov, ktoré zabezpečuje IIHF a SZĽH je jej členom, takže prioritne sa chceme so zväzom dohodnúť. Ak nevznikne dohoda, hľadáme právne riešenia, akým spôsobom si aj túto časť zabezpečíme. Prioritná je však v súčasnosti dohoda so zväzom,“ uviedol Tomáš Boľoš



Šéf bystrického hokeja prezentoval dve podstatné požiadavky nového subjektu: "Marketing a obchod musí spadať pod kluby, sú to práva klubov. Zväz však chce o tom rozhodovať, ale mali by si o týchto veciach rozhodovať kluby. Rovnako trváme aj na športovo-technickom riadení súťaže, ktoré dokážeme zabezpečiť na profesionálnej úrovni. Nedokážeme nájsť dohodu so Slovanom Bratislava, pretože máme zmluvu na dva roky s Tiposom a rovnako aj so spoločnosťou Tipsport, je tu aj dohoda s RTVS na ďalšie dve sezóny. Všetky dohody chceme dodržať. Sú tam aj zmluvné záväzky, tie treba tiež dodržiavať. Tu sme sa nezhodli. Slovan tvrdí, že sme v zmluvnej núdzi, ale to nie je pravda. My máme podpísané relevantné kontrakty a tie chceme splniť. Nie je možné v súčasnosti tendrovať práva na ligu a nových partnerov, keď ich už máme zazmluvnených. Ak sa tieto zmluvy ukončia, nemáme problém ísť do nového tendra. S týmto súhlasí deväť klubov. Vieme, že Slovan má generálneho partnera Niké, ale musí sa aj on prispôsobiť a rešpektovať, že máme jednotného partnera ligy.“



S najnovším stanoviskom PHL súhlasí deväť klubov - HC Košice, HC Nové Zámky, HK Poprad, HC‘05 Banská Bystrica, HK Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Trenčín, HC 21 Prešov, HK Spišská Nová Ves. Nováčik z Humenného sa nateraz nevyjadril, pridruženým členom sa stal Martin, ktorý je tiež na strane PHL. Zhodu okrem Slovana Bratislava nepotvrdili ani kluby zo Zvolena a Michaloviec. "Náš väčšinový názor nie je rešpektovaný medzi všetkými dvanástimi klubmi, čo si myslíme, že je škoda. Ak je väčšina názorovo jednotná, tak aj vo vyspelej spoločnosti a demokraciách sa názorová menšina prispôsobí väčšine. Každý z klubov chce zostať súčasťou SZĽH, chceme si len ligu športovo technicky riadiť a obchodovať si ju sami. Našou víziou je priblížiť sa hokejovo vyspelým krajinám. Tam si ligy organizujú kluby v kooperácii s národnými zväzmi,“ dodal Boľoš.



PHL plánuje na budúci týždeň stretnutie so zástupcami Slovana Bratislava, Zvolena a Michaloviec a vynasnaží sa nájsť dohodu, aby sa našiel spoločný kompromis a zhoda na uvedených dvoch podstatných požiadavkách.