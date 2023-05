TEL: Kluby sa so SZĽH nedohodli, extraliga pokračuje pod vedením PHL

Bratislava 11. mája (TASR) - Najvyššia slovenská hokejová súťaž TIPOS Extraliga by mala pokračovať aj v nasledujúcej sezóne 2023/2024, ale bez zastrešenia od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Svoju účasť v nej zatiaľ deklarovalo deväť z dvanástich extraligových klubov, ktorí sa rozhodli viesť ligu pod vedením strešnej organizácie Profesionálna hokejová liga (PHL). Informovali o tom vo štvrtkovej tlačovej správe. SZĽH v reakcii uviedol, že je prekvapený "z kroku iniciátorov súkromnej hokejovej ligy", podľa zväzu rokovania o budúcej podobe najvyššej súťaže stále prebiehajú.



Extraligisti na minulotýždňovom stretnutí v Demänovej deklarovali snahu dohodnúť sa so SZĽH ohľadom pokračovania najvyššej súťaže, k dohode však nedošlo. "V súčasnosti sa nám nepodarilo nájsť spoločný konsenzus s vedením SZĽH a majiteľmi Slovana Bratislava, preto sme sa rozhodli viesť hokejovú ligu pod vedením strešnej organizácie hokejových klubov PHL. So SZĽH chceme ďalej fungovať na báze zmluvy, vo variante skvalitneného formátu PRO-HOKEJa. Spoločnou snahou klubov je riadenie extraligy nielen po marketingovej, ale aj športovo-technickej stránke. PHL je organizácia, ktorú založili extraligové kluby s cieľom vytvorenia profesionálnej a odbornej štruktúry na riadenie hokejovej súťaže. Tá sa chce riadiť pravidlami Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. Za svoje základné piliere považuje rovnosť a solidaritu všetkých klubov," deklaroval stanovisko k extralige prezident HC‘05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš.



"Chcem zdôrazniť, že naším prvoradým cieľom bola rozumná dohoda so zväzom. Jasne sme to deklarovali aj minulý týždeň na tlačovom brífingu. Následne sme vyzvali zväz na ďalšie rokovania. Ponuka zväzu však vôbec nereflektovala návrhy klubov. Našou snahou je kopírovať všetky vyspelé hokejové ligy vo svete (Nemecko, Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Česko a mnoho ďalších zámorských i európskych krajín). Zväz nám však zatiaľ nevyšiel v ústrety, a tak sme rozhodnutí viesť hokejovú ligu. Som presvedčený, že princíp akceptovania väčšinového názoru by mal byť rešpektovaný v prvom rade interne medzi extraligovými klubmi a v druhom samozrejme vo vzťahu medzi extraligovými klubmi a SZĽH," dodal Boľoš.



Riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová vníma, že TIPOS Extraliga potrebuje kontinuitu a stabilitu. "Partneri extraligy, na čele s generálnym partnerom spoločnosťou TIPOS, partnerom Tipsport aj RTVS vyjadrujú aj naďalej podporu v našej snahe sprofesionalizovať a zastabilizovať situáciu v hokejovej súťaži. Kluby hľadali možnosti zotrvania v nastavených a osvedčených partnerstvách. No vzhľadom na nejasné stanovisko zväzu a blížiaci sa vysoký termín prihlásenia sa do súťaží v sezóne 2023/24 sa kluby rozhodli pre alternatívne riešenie. Vychádzajúc zo súčasného celosvetového trendu, kluby prevezmú riadenie ligy pod svoju gesciu a APHK bude mať jasné právomoci a garancie v rámci partnerského plnenia," uviedla Büdiová v tlačovej správe. Generálnym partnerom extraligy zostáva spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť a.s., ktorá využila dvojročnú zmluvnú opciu.



Združenie tvorí 10 extraligových klubov - HC Košice, HKM Zvolen, HC Nové Zámky, HK Poprad, HC‘05 Banská Bystrica, HK Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Trenčín, HC 21 Prešov, HK Spišská Nová Ves. HKM Zvolen aj napriek členstvu v PHL svoju účasť v projekte doposiaľ nepotvrdil. O účasti v PHL sa rokuje aj s ďalšími hokejovými klubmi, prihlášku podal už aj HK Martin. Kluby chcú uviesť do praxe viacero noviniek, ktorými chcú zlepšiť fungovanie extraligy. "Limit legionárov a hráčov do 20 rokov zostáva rovnaký ako minulé sezóny. V extralige by nemali časom chýbať profesionálni rozhodcovia, ktorí sa budú pravidelne vzdelávať za účasti zahraničných expertov. Samozrejmosťou by mal byť nezávislý disciplinárny orgán, ktorý bude sporné situácie rozhodovať do 24 hodín od konca zápasu, ako aj nezávislý odvolací orgán. Extraliga chce vytvárať podmienky pre podporu talentovaných mladých hokejistov tým, že vytvorí funkčný mechanizmus ich zapojenia sa do súťaží. Cieľom je vychovať si novú početnú generáciu slovenských hráčov. Hokejové kluby chcú taktiež posilniť informačný systém, ktorý by mal byť nositeľom všetkých informácií a štatistík o lige. Tie budú obsahom webstránky extraligy, ako aj modernej voľne dostupnej aplikácie. Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby je zefektívnenie iných foriem sledovania ligy - prostredníctvom televíznych prenosov, online streamov, či online aktualizovaných sociálnych sietí," predstavil v tlačovej správe zaslanej TASR viaceré návrhy prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.





Ku kroku extraligových klubov sa neskôr vyjadril aj SZĽH. "Slovenský zväz ľadového hokeja aj celé hokejové hnutie je prekvapené z kroku iniciátorov súkromnej hokejovej ligy. Rokovania o budúcej podobe našej najvyššej súťaže stále prebiehajú. Vedenie SZĽH si so zástupcami extraligových klubov vymieňa návrhy a pripomienky o fungovaní extraligy, ďalší kompromisný návrh zaslalo vedenie SZĽH extraligovým klubom aj včera. Odpoveď zo strany klubov neprišla, naopak, hŕstka extraligových klubov zbabelo zneužila obdobie svetového šampionátu, aby deň pred úvodným zápasom nášho tímu proti Česku komunikovala vznik súťaže, ktorá negatívne zaskočila hokejové hnutie, fanúšikov, ale hlavne hráčov a trénerov, ktorá nemá zastrešenie Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF a ktorú nepodporujú ani všetky z avizovaných 9 klubov. Hokejová extraliga môže a bude pokračovať len pod hlavičkou SZĽH s klubmi, ktoré sa do nej riadne prihlásia," uviedol zväz v stanovisku, ktoré poskytol TASR. Vedenie SZĽH sa chystá na tento krok detailnejšie zareagovať na tlačovom brífingu priamo z dejiska majstrovstiev sveta.