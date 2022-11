TEL: Košice aj Tybor potvrdili formu, Šimkovi chýbala odvaha Liptákov

Košice 18. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice sú naďalej na víťaznej vlne a triumf nad Liptovským Mikulášom bol pre nich už šiesty po sebe. Duel rozhodli v druhej tretine, v ktorej v priebehu 111 sekúnd odskočili súperovi z 1:1 na 4:1. Liptáci naopak nenadviazali na tri víťazstvá v sérii a neodskočili konkurentom na spodku tabuľky.



Košičania si zopakovali najvyšší triumf v sezóne, keď zopakovali výsledok 6:1 z duelu v Prešove. Potvrdili ním výbornú formu, ktorou dávajú zabudnúť na vlažný vstup do sezóny. Od začiatku októbra zvíťazili v 11 z 13 zápasov. "Výsledok je jednoznačný, ale nebolo to ľahké. Prvá tretina nebola z našej strany dobrá. "Riči" (brankár Dominik Riečický, pozn.) nás v nej podržal. V druhej tretine nám to popadalo, potom sme sa už zamerali aj na to, aby sme si postrážili výsledok a ušetrili sily," poznamenal útočník Radoslav Tybor. Aj jeho osobné štatistiky sú výrazne lepšie než v úvode sezóny. Počas uplynulých šiestich zápasov získal šesť z ôsmich bodov, ktoré nazbieral v doterajšom priebehu sezóny.



Proti Liptákom strelil dva góly. "Po tréningoch zostávam s trénerom Kochanom, ktorý má na starosti hokejové zručnosti a streľbu. Nedá sa však povedať, že by som niečo zásadné zmenil. Dúfal som, že to príde a že som nezabudol dávať góly. Dôležité bolo, že som sa dostával do šancí a teraz mi to už začalo aj padať do bránky," poznamenal Tybor, ktorý neskrýval radosť z ďalšieho postupu "oceliarov" v tabuľke. Prvýkrát v sezóne sa dostali do prvej štvorky, keď preskočili Michalovce. "Pred reprezentačnou prestávkou sme chytili formu a trochu som sa obával, aby sme ju nestratili. Našťastie sa to nestalo. Verím, že v takýchto výsledkoch budeme pokračovať."



Dvojnásobnú radosť z piatkového zápasu mal košický obranca Eduard Šedivý, ktorý zaznamenal okrem dvoch asistencií aj premiérový gól v sezóne. "Každý hráč chce niečo pridať v prospech tímu. Niekto je tu na body, niekto na hity, niekto na oslabenia, iný na presilovky. Som rád, že mi nejaké body pribudli, lebo som tu aj na to. Strelený gól teší každého hráča a aj ja mám z neho radosť," povedal Šedivý.



Liptáci chceli v Košiciach získať štvrté víťazstvo po sebe, čo sa im zatiaľ naposledy podarilo v októbri 2019. Na gól Joonu Jääskeläinena z trestného strieľania odpovedal útočník Sebastian Šmida, ktorého druhý gól v sezóne bol pre hostí prvý a napokon aj posledný v zápase. "Začali sme veľmi dobre, boli sme pre domácich vyrovnaný súper. V druhej tretine sme chceli ísť do vedenia, ale prepadli sme vo viacerých situáciách a inkasovali," poznamenal Šmida, ktorý pripomenul, že hostia boli strelecky aktívnejší než Košičania (26:30).



Pre Liptovský Mikuláš je prehra 1:6 najvýraznejšia v sezóne. "Výsledok vyzerá veľmi zle, no myslím si, že prvú tretinu sme mali veľmi dobrú. Po nej bolo 1:1, no v druhej tretine sme dostali v priebehu pár minút tri rýchle góly a tam sa to zlomilo," zhodnotil brankár Michal Valent, pre ktorého sa zápas skončil v 28. minúte, keď ho vystriedal Roman Durný. Dovtedy inkasoval z 15 striel 4 góly.



Liptovský Mikuláš prehral s Košicami aj druhýkrát v sezóne a celkovo im podľahol v uplynulých desiatich zápasoch. "Ešte stále je vývoj v extraligovej tabuľke taký, že húževnatosťou, akú sme predviedli v nedávnych zápasoch, sa stretnutia dajú zvládať. Dnes sme, pre mňa nepochopiteľne, padli do roviny priemernosti. Zápas sme stratili vo veľmi krátkom čase. Chýbala nám väčšia odvaha a húževnatosť na to, aby sme Košice viac potrápili. Resumé zápasu je jasné v prospech domácich. Verím, že sa z toho neposkladáme, pretože v krátkom čase máme pred sebou ďalší dôležitý zápas," poznamenal tréner Liptákov Ján Šimko narážajúc na nedeľňajší zápas s Banskou Bystricou, ktorý prinesie konfrontáciu tabuľkových susedov na 10. a 11. mieste.