TEL: Košice angažovali brankára Janusa, Košarišťan v tíme skončil

Košice 24. októbra (TASR) - Brankár Jaroslav Janus sa dohodol na spolupráci s hokejistami HC Košice. V tíme "oceliarov" nepokračuje Andrej Košarišťan, s ktorým klub rieši ukončenie spolupráce. Informovala o tom oficiálna stránka košického klubu.



"V osobe Jaroslava Janusa prichádza do Košíc slovenská brankárska špička. Veríme, že Jaro prinesie skúsenosti, pokoj a stabilitu do našej bránky, tréningového aj zápasového procesu. Ako rodený východniar bude mať určite veľkú motiváciu ukázať sa v čo najlepšom svetle a potiahnuť nás k stabilným výsledkom," poznamenal športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.



Janus bol v doterajšom priebehu sezóny 2022/2023 bez angažmánu, v minulom ročníku obliekal dres klubu SaiPa Lappeenranta v najvyššej fínskej súťaži a sezónu dokončil v českom extraligovom Kladne. V minulosti pôsobil v nižšej zámorskej súťaži AHL a vo farbách Slovana Bratislava v KHL. Košice budú pre neho prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.



V priebehu ročníka 2022/2023 ide už o druhý pohyb na brankárskom poste v tíme HC Košice. Brankársky tandem Košarišťan - Dominik Riečický nedávno rozšíril Roman Durný, ktorý predbežne prišiel na mesačnú výpomoc s možnosťou predĺženia spolupráce. Pre Košarišťana, ktorému nedávno vypršal trojzápasový dištanc, bola sezóna 2022/2023 tretia v košickom tíme. Prišiel doň pred ročníkom 2019/2020, ktorý bol napokon predčasne ukončený. Po ňom zamieril do Kladna, ktorému pomohol k postupu do najvyššej českej súťaže. Následne sa dohodol s Mladou Boleslavou, no pre pretlak v bránkovisku zamieril na ročné hosťovanie do Košíc. To vypršalo po sezóne 2021/2022, po ktorej sa s Košicami dohodol na riadnej zmluve.



"Je to jeden z najväčších profesionálov, akých som stretol. Košice mu budú vďačné najmä za minuloročné štvrťfinále s Michalovcami, cez ktoré nás potiahol svojimi výkonmi. Hokej je hra, niekedy jednoducho nie všetko vyjde ako má. Výkony hráčov naozaj ovplyvňuje veľa rôznych faktorov. Niekedy je potrebné urobiť zmenu, ktorá môže nakopnúť tím aj samotného hráča. "Košovi" v mene realizačného tímu aj fanúšikov veľmi pekne ďakujem za jeho prístup a služby," uviedol Spilar. Košarišťan nastúpil v doterajšom priebehu sezóny do piatich zápasov, v ktorých dosiahol 89,47-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,06 inkasovaného gólu na zápas.