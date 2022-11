TEL: Košice si v derby poradili s Popradom 2:0 vďaka legionárom

Tipos extraliga - 20. kolo:



HC Košice - HK Poprad 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 25. Paršin (Ferenc, Chovan), 49. Campbell (Ferenc, Leskinen). Rozhodovali: Štefik, Rojík - Hajnik, Knižka, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2423 divákov.







Košice: Janus - Olsson, Deyl, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Jääskeläinen, Campbell, Leskinen - Bartánus, Chovan, Paršin - Lamper, Slovák, Tybor - Rogoň, Linet, Jokeľ







Poprad: Rychlík - Betker, Drgoň, Vainio, Kotvan, Meliško, Bokroš, Jasečko - Paločko, Skokan, Svitana - Záborský, Bubela, Juhola - Suchý, Paukovček, Valigura - Razgals, Mlynarovič, Kukuča

Košice 25. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 20. kole Tipos extraligy nad HK Poprad 2:0. Brankár "oceliarov" Jaroslav Janus vychytal vo svojom druhom extraligovom zápase prvé čisté konto. Do listiny strelcov sa zapísali domáci legionári Denis Paršin a Colin Campbell. V drese hostí debutoval lotyšský útočník Frenks Razgals.Pre Košičanov to bolo 12. víťazstvo v sezóne, po ktorom majú 33 bodov a sú tesne za prvou štvorkou. Popradčania sú so ziskom 25 bodov na priebežnom 7. mieste.