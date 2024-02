TEL: Košice vyhrali v derby na ľade Slovana 5:4 pp

46. kolo Tipos extraligy:



HC Slovan Bratislava - HC Košice 4:5 pp (3:2, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 1. Kubka (Poirier, Pecararo), 14. Mahbod (Poirier, Findlay), 15. Lukošik (Preisinger, Pecararo), 54. Takáč (Sersen) - 11. Pollock (Lunter), 19. Šedivý (Pollock), 24. Deyl (Slovák, Bartoš), 50. Breton (Pollock), 61. Mikúš (Breton). Rozhodovali: Snášel, Krajčík - Šoltés, Pribula, vylúčení: 11:9 na 2 min, navyše: Ferenc 5+DKZ za napadnutie zozadu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6088 divákov.



Slovan: Godla - Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Beňo - Pecararo, Findlay, Poirier - Fominych, Mahbod, Takáč - Török, Preisinger, Lukošik - Kukumberg, Šille, Dudáš - Petráš



Košice: Janus (15. Riečický) - Lalonde, Olsson, Ferenc, Breton, Šedivý, Deyl - Lamper, Pollock, Bartánus - Lunter, Chovan, Mikúš - Šimun, Slovák, Rogoň - Bartoš, Havrila, Jokeľ



Košice zdolali Slovan aj vo štvrtom derby sezóny, rozhodol Mikúš

Bratislava 23. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom derby 46. kola Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 5:4 po predĺžení a upevnili si štvrté miesto v tabuľke. O ich triumfe rozhodol v 61. minúte Tomáš Mikúš. "Oceliari" zdolali "belasých" aj vo štvrtom zápase sezóny.Zápas mal od úvodu rýchly spád, čomu pomohol gól domácich už po 42 sekundách z hokejky Kubku. V 11. minúte vyrovnal Pollock a potom sa začalo na ľade poriadne iskriť. Slovan poslal v presilovke do vedenia Mahbod, vzápätí pridal tretí gól Lukošík a Janusa v košickej bránke vystriedal Riečický. Do prestávky ešte znížil Šedivý a domáci v úvode druhej časti neubránili oslabenie, ktoré využil Deyl. Fauly pribúdali, no ani jednému tímu sa v presilovkách nedarilo. Slovan síce dostal puk do siete, no rovnako ako v prvej tretine na druhej strane, gól neplatil pre vysokú hokejku. "Belasí" mohli rozhodnúť v úvode tretej časti, keď Ferenc pri mantineli nešetrne zložil súpera, ale päťminútovú presilovku nevyužili a následne ani nájazd 3 na 1. Košičania tiež nie výhodu 5 na 3, no pár sekúnd po nej ich poslal prvýkrát do vedenia Breton. To vydržalo len štyri minúty, keď Riečický kapituloval po teči Takáča. Pollock v závere neuspel z trestného strieľania a tak rozhodlo predĺženie, v ktorom vyšlo Košičanom prečíslenie.Piatkové derby 46. kola Tipos extraligy ponúklo divákom pekné góly, výborné brankárske zákroky, tvrdé súboje, šarvátky aj dramatické rozuzlenie. Aj štvrtýkrát v prebiehajúcej sezóne v ňom uspeli Košičania, tento raz triumfovali na ľade Slovana 5:4 po predĺžení. V jeho prvej minúte im vyšlo prečíslenie, ktoré zakončil Tomáš Mikúš.Tridsaťročnému útočníkovi prospela výmena z Nových Zámkov do Košíc, kde strelil vo štvrtom zápase už šiesty gól.povedal.Predchádzajúce tri súboje veľkých rivalov v sezóne sa skončili vždy 4:1 v prospech východniarov. Piatkový duel ponúkol väčšiu drámu a v úvode mal lepšie karty domáci celok. Slovan viedol v 15. minúte 3:1 a v prvej časti súpera dostal pod poriadny tlak. V jej závere však prišla chyba, v úvode druhej časti vylúčenie a razom bolo 3:3. Slovan mohol rozhodnúť v päťminútovej presilovke po tvrdom faule Jakuba Ferenca, no nevyužil ju a ani prečíslenie 3 na 1. V závere dali oba tímy po góle a dramatický duel nakoniec rozlúsklo predĺženie.dodal Mikúš.Košičania sa dostali do vedenia prvýkrát až za stavu 4:3 v 50. minúte, no prišiel veľký nápor "belasých" a Samuel Takáč o štyri neskôr vyrovnal. Ako jediný prekonal Dominika Riečického, ktorý v 15. minúte vystriedal košickú jednotku Jaroslava Janusa.krútil hlavou domáci útočník. Slovan po góle na 4:4 niekoľko minút dominoval, no ďalší gól nepridal a v závere mohol aj inkasovať. Brett Pollock však nepremenil trestné strieľanie.dodal.Slovan zostal po piatku na ôsmom mieste s trojbodovou stratou na šiesty Zvolen a siedmu Bystricu. Košice si upevnili štvrté miesto s päťbodovým náskokom pred Nitrou.povedal tréner hostí Dan Ceman.