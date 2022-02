TEL: Košice zdolali Spišiakov v dohrávke, Zvolen zvíťazil nad Popradom

HC Košice - HK Spišská Nová Ves 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 9. Saucerman (Paršin, Slovák), 26. Šedivý (McPherson) - 11. Atwal. Rozhodovali: Snášel, Smrek - Stanzel, Šoltés, vylúčení 2:3 na 2 min., navyše Slovák (Koš.) a Atwal (Sp.) obaja 10 min. osob. trest za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1011 divákov.



HC Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Cibák, Romančík, Deyl, Šedivý, Jacko - Paršin, Slovák, Bartánus - McPherson, Ihnačák, Rogoň - Lapšanský, Chovan, Pereskokov - Havrila, Linet, Milý

HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Atwal, Beaudry, Romaňák, Česánek, Ordzovenský, Chatrnúch - Kupka, Salituro, Giľák - Rapáč, Kuru, Nieminen - Hamráček, Vartovník, Štrauch - Tomala, Vrábeľ, Ščurko

HKM Zvolen – HK Poprad 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)



Góly: 8. Török (Hraško, Kubka), 20. Saracino (Krieger, Kotvan), 22. Saracino (Jedlička, Puliš), 39. Krieger (Diakov, Leskinen), 60. Jedlička - 18. Livingston (Arniel, Drgoň), 33. D. Bondra (Livingston), 54. Arniel (P. Svitana). Rozhodovali: Kalina, D. Konc st. - Bogdaň, Crman, vylúčení: 7:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 779 divákov.



HKM Zvolen: Rahm - Roy, Diakov, Kotvan, Hain, Kubka, Hraško, Meliško - Puliš, Saracino, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen - Török, J. Mikúš, Stupka - Chlepčok, Marcinek, Csányi

HK Poprad: Todykov - Drgoň, D. Brejčák, Ulrych, Rymsha, Dalhuisen, Novajovský - P. Svitana, Arniel, Ully - Livingston, Mešár, D. Bondra - Bjalončík, Mlynarovič, Matej Paločko - M. Hudec, Kundrík, N. Bondra

HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 47. Varga - 44. Sojčík (Berisha, Lemcke), 61. Kudla (J. Švec, Hudec). Rozhodovali: Novák, Moller - Šefčík, Frimmel, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



HC Nové Zámky: Bakala - Hatala, Kozák, Knižka, Holenda, Ligas, K. Meszároš - Jackson, Langkow, Farley - Števuliak, Šiška, Ahlholm - Varga, Fetkovič, Klempa - Mišiak, Ondrušek, Šišovský - Barto

HK Dukla Trenčín: Bowns - Chovan, Kudla, Martiška, Starosta, Lemcke, Nemčík, Chromiak, Gaťár - Berisha, Sojčík, Minárik - Krajč, Valach, Bezúch - Krajčovič, Paukovček, Honzek - Hudec, Rehuš, J. Švec

Košice 8. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v utorkovej dohrávke 21. kola Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 2:1. Všetky tri góly strelili obrancovia, víťazný si ešte v 2. tretine pripísal domáci Eduard Šedivý.Hokejisti HKM Zvolen zdolali v 49. kole Tipos na domácom ľade HK Poprad 5:3. V tabuľke si poistili druhé miesto, za lídrom Slovanom Bratislava zaostávajú o tri body. Poprad je po dvoch prehrách za sebou šiesty. Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili extraligy na ľade Nových Zámkov 2:1 po predĺžení. V tabuľke im patrí deviata priečka. Nové Zámky sú na 11. pozícii, pod čiarou postupu do predkola play off sú o osem bodov za desiatym Prešovom.Košičania nastúpili na prvý domáci zápas od 30. decembra a od 9. minúty viedli. V presilovej hre sa k strele dostal obranca Saucerman a prestrelil Melicherčíka - 1:0. Krátko na to však svoju prvú početnú výhodu využili aj hostia. Pomohlo im k tomu zaváhanie obrancu Deyla, ktorý poslal puk priamo na hokejku Atwala a ten vyrovnal - 1:1. Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, ale skóre sa v nej už nezmenilo.V 24. minúte mohol Havrila vrátiť domácim náskok, svoju šancu však nevyužil, no od 26. minúty už predsa len bolo 2:1. Aj o tretí gól v zápase sa postaral obranca, tentoraz domáci Šedivý, ktorý sa presadil v početnej výhode. Košičania mali následne aj šance na tretí gól, Melicherčík však viackrát podržal svoj tím, rovnako ako Riečický po úniku Nieminena.V 45. minúte boli Spišiaci blízko k vyrovnaniu, ale Riečický zmaril ich príležitosť po spolupráci Giľáka so Saliturom. Domácim sa darilo držať hostí mimo výhodných streleckých pozícií a Spišiaci nemali v tretej časti veľa príležitostí na vyrovnanie.Úvod duelu bol opatrnejší, o niečo viac aktivity mali domáci, ale Krieger ani Leskinen v presilovke na Todykova recept nenašli. Podarilo sa to až v 8. minúte pri rovnovážnom pomere síl na ľade Törökovi. Dostal peknú prihrávku od Hraška a z medzikružia bližšie k ľavému kruhu vyslal účinný švih - 1:0. V početnej výhode hral potom Poprad, ale Livingston a ani Arniel nedokázali pokoriť Rahma. Na opačnej strane z prečíslenia v oslabení neuspel Osterberg. Zvolenčania nevyužili o pár minút neskôr druhú presilovku a po nej pykali. Rahm ešte ustál rýchly protiútok súpera, keď zakončil D. Bondra, ale na teč Livingstona z medzikružia počas početnej výhody Podtatrancov bol v 18. min prikrátky – 1:1. Necelú minútu pred koncom hostia zle striedali, boli šiesti na ľade a pykali za to v oslabení. Úradujúci majster šesť sekúnd pred prestávkou zvýšil na 2:1 po strele Saracina z pravého kruhu.Saracinovi to vyšlo aj na začiatku II. tretiny, dostal dobrú prihrávku od Jedličku, uvoľnil sa na modrej čiare, išiel sám na Todykova a prekonal ho pomedzi betóny - 3:1. Poprad potom nevyužil ďalšiu presilovku, v ktorej mal dobrú možnosť Dalhuisen. Na domácej strane v 32. minúte tečoval puk do žŕdky Török. Platilo napokon nedáš – dostaneš, pretože o pár sekúnd na to Livingston priťukol Dávidovi Bondrovi, ten si nakorčuľoval do kruhu a pokoril Rahma účinnou strelou za pomoci konštrukcie bránky - 3:2. Zvolen sa nepoddal, zvýšil aktivitu, šance Chlepčoka a Töröka síce Todykov zlikvidoval, no keď sa na opačnej strane nepresadil Ully zoči - voči brankárovi HKM, skóre sa menilo v prospech domácich. Po vydarenej kombinačnej akcii prvej čisto legionárskej lajny zvýšil na 4:2 z troch metrov z medzikružia pohotový Krieger.Hostia sa od začiatku tretej tretiny zahryzli do "bryndziarov" a vytvárali si viaceré príležitosti. Dávid Bondra sa ani na dvakrát nepresadil sám pri ľavej žŕdke a v presilovke nedokázali skórovať z dobrých pozícií ani Arniel s Mešárom. Zvolenčania potom nevyužili dve početné výhody za sebou a následne navlas rovnakú možnosť dostali "kamzíci". Hneď v tej prvej dvojminútovke Arniel vystrelil spoza kruhov v pokľaku a prepálil Rahma - 4:3. V druhej čelil brankár HKM ďalším strelám, najbližšie k vyrovnaniu bol Svitana, avšak toto oslabenie už hokejisti spod Pustého hradu ustáli. V závere Popradčania stiahli brankára, hrali v šestici, ale technický šiesty gól zaznamenal Jedlička po neférovom zákroku Drgoňa.Oba tímy mali za sebou dve prehry a v boji o účasť vo vyraďovacej časti si potrebovali polepšiť. Dlho sa im však nedarilo skórovať. Až v 44. min brankár Bakala nedokázal zneškodniť pokus Sojčíka, keď tesne predtým vyrazil strely Berishu i Lemckeho. O tri minúty neskôr však Varga nečakanou strelou prekvapil brankára Bownsa a duel nasmeroval do predĺženia. V ňom rozhodli "vojaci" už v úvode, keď sa natlačili pred Bakalu. Brankár domácich dokázal zlikvidovať pokus Šveca, no na dorážku Kudlu už nestačil. Rozhodujúci gól padol po 14 sekundách predĺženia.